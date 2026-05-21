삼전 파업 피하니 금리 압박?… 4월 생산자물가 상승률, IMF 이후 최고

미국·이란 전쟁 여파로 국제유가가 100달러 안팎에서 내려오지 못하면서 지난달 국내 생산자물가가 구제금융 사태가 발생한 1998년 이후 약 28년 만에 가장 큰 폭으로 치솟았다. 물가 상승 압력이 가중되고 시장금리도 이미 오르고 있어 한국은행의 연내 기준금리 인상 가능성이 커지고 있다.

21일 한국은행에 따르면, 올해 4월 생산자물가지수는 128.43(2020년 수준 100)으로, 전월(125.35)보다 2.5% 상승했다. 전달 상승률은 IMF 외환위기 때인 1998년 2월(2.5%) 이후 최고치다.

지난 17일 서울 시내의 한 주유소에 유가 정보가 표시되어 있다. 뉴시스

생산자물가지수는 지난해 9월 이후 8개월째 오르기만 하고 있다. 공산품 중 석유 및 석탄 제품 상승률이 31.9%로 전월(32.0%)에 이어 30%대를 유지했다. 전년 동월 대비 상승률(73.9%)은 2022년 6월(83.3%) 이후 3년10개월 만에 최고였다.

세부 품목을 보면 솔벤트가 전월 대비 94.8%, 경유가 20.7% 각각 상승했다. 이외 알루미늄판 14.9%, 텅스텐1차제품 18.6%, 디램 37.8%, 컴퓨터기억장치 10.7%, 국제항공여객 12.2%, 항공화물이 22.7% 올랐다.

이문희 한은 물가통계팀장은 “3월에는 휘발유, 경유, 나프타 가격이 크게 올랐다”며 “4월 들어 나프타 가격 상승 폭은 축소됐지만, 휘발유, 경유, 등유 등의 상승폭이 계속 유지됐고, 제트유가 큰 폭으로 올랐다”고 설명했다. 앞서 3월에는 나프타(68.0%), 경유(20.8%), 에틸렌(60.5%), 자일렌(33.5%) 등이 급등했다.

생산자물가지수는 국내 생산자가 국내에 공급하는 상품·서비스 가격변동을 측정하는데 올해 890개 품목이 조사 대상이다. 수입품 가격은 포함되지 않는다.

4월 생산자물가 중 서비스는 0.8% 올랐다. 서비스 중 금융 및 보험이 전년 동월 대비 26.2% 올라 1995년 통계 작성 이후 역대 최고치를 기록했다. 증시 호조에 위탁 매매 수수료가 1년 전보다 119.0% 급등한 점에 영향을 미쳤다.

농림수산품은 농산물(-4.0%)과 수산물(-3.2%)을 중심으로 1.0% 하락했고, 전력·가스·수도 및 폐기물은 산업용 도시가스(3.9%) 등을 위주로 0.3% 상승했다.

수입품까지 포함해 가격 변동을 측정한 국내 공급물가지수는 전월보다 5.2% 상승했다. 원재료가 28.5% 상승해 1980년 통계 작성 이후 역대 최고치를 기록했다. 중간재와 최종재도 각각 4.3%, 0.5% 상승했다. 용도별로 자본재, 소비재, 서비스가 각 0.5%씩 일제히 올랐다.

생산자물가·공급물가 상승은 시차를 두고 소비자물가에 전이된다. 품목의 성격에 따라 바로 가격에 반영되기도 하나 3∼4개월 시차를 두고 소비자물가를 밀어올리기도 한다.

이 팀장은 소비자물가 영향에 대해 “중동 전쟁이 지속되면서 원자재 공급 차질과 원자재 가격 상승 영향이 시차를 두고 여러 부문으로 파급이 되면서 생산자물가 상방 압력으로 작용하고, 이것은 소비자물가에도 상방 요인으로 작용할 것으로 예상된다”고 말했다. 이어 “시장 수요 상황이라든지 경영 여건, 정부 정책 등의 영향도 있어 불확실성이 큰 상황”이라고 설명했다.

5월 생산자물가 전망에 관해선 “두바이유 가격과 원·달러 환율이 5월 19일까지 평균으로 볼 때 전월 평균보다 다소 하락했다”면서도 “산업용 도시가스나 국내 항공여객 요금이 오를 것으로 보인다”고 말했다. 이어 “원자재 가격 상승 등이 복합적으로 작용하면서 흐름을 예단하기 어렵다”고 밝혔다.

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