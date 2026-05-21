현대차그룹, '월드 하이드로젠 서밋 2026' 참가… 수소차 넥쏘 전시도

현대차그룹은 19∼21일(현지시간) 네덜란드 로테르담 아호이 컨벤션 센터에서 열린 ‘월드 하이드로젠 서밋 2026’에 참가했다고 20일 밝혔다.

올해로 7회째를 맞은 월드 하이드로젠 서밋은 모빌리티, 생산, 인프라, 규제 등 수소 관련 주요 안건과 수소 생태계 활성화를 위한 협력 및 투자 방향을 논의하는 세계 최대 규모 수소 산업 박람회다.

19∼21일(현지시간) 네덜란드 로테르담 아호이 컨벤션 센터에서 열린 ‘월드 하이드로젠 서밋 2026’ 한국관에 마련된 현대차그룹 부스. 현대차그룹 제공

이번 월드 하이드로젠 서밋 2026에는 100여개국 정부 관계자 및 500여개 참가 기업 관계자 등 1만여명이 참여했다. 행사는 회담(Summit)과 전시(Exhibition)로 나뉘어 진행된다.

현대차그룹은 월드 하이드로젠 서밋 한국관에 수소 브랜드이자 비즈니스 플랫폼인 ‘HTWO’를 중심으로 부스를 마련하고, 수소연료전지시스템 목업(실물모형), 디 올 뉴 넥쏘 등을 전시했다. 디 올 뉴 넥쏘는 최고 출력 150Kw모터가 탑재돼 0㎞/h부터 100㎞/h까지 7.8초의 가속 성능을 갖췄고, 1회 충전 시 최대 720㎞까지 주행할 수 있다.

현대차그룹은 월드 하이드로젠 서밋 회담 부문에도 참여해 유럽을 비롯한 글로벌 파트너들과 지속 가능한 수소 생태계 구축을 논의했고, 솔루션 활성화 방안도 공유했다. 이 자리에서 현대차그룹은 최근 수소가 탈탄소화 수단을 넘어 글로벌 에너지 공급망 리스크 해소를 위한 에너지 동력원으로 인정받고 있다는 점을 부각하며 수소 생태계 가속화를 위해 기술 개발뿐 아니라 글로벌 표준 확립이 조속히 마련돼야 한다고 강조했다.

한편 수소위원회 창립 멤버이자 공동 의장사인 현대차그룹은 월드 하이드로젠 서밋의 부대 행사이자 수소위가 주관하는 IHTF(International Hydrogen Trade Forum) 회의에 참여했다. 20여개국 장·차관이 참석한 IHTF 라운드테이블에서는 에너지안보 중요성이 커지는 상황에서 산업계와 정부 간 공동 대응력을 높이기 위해 전향적인 수소 전략이 필요하다는 내용이 다뤄졌다.

현대차그룹 관계자는 “월드 하이드로젠 서밋은 수소 생태계 발전 방향을 모색하고, 실제 투자 가능성까지 논의하는 자리라는 점에서 의미가 크다”며 “글로벌 에너지 시장에서 각광받고 있는 수소 생태계 가속화에 발맞춰 이해 관계자들과 지속 가능한 수소 인프라 조성을 위해 노력하겠다”고 말했다.

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