6·3 지방선거 본격 레이스 돌입, 민심잡기 총력 [6·3의 선택]

6·3 지방선거와 국회의원 보궐선거에 나선 대구·경북지역 출마자들이 21일 공식 선거 운동에 돌입했다.

더불어민주당 김부겸 대구시장 후보(왼쪽)와 국민의힘 추경호 대구시장 후보(가운데), 개혁신당 이수찬 대구시장 후보가 21일 대구 범어네거리, 반월당사거리, 국민연금네거리에서 출근길 인사를 하고 있다. 연합뉴스

지역 출마자 총 1017명(대구 326명, 경북 691명)은 본 투표일인 6월 2일 자정까지 13일간 선거벽보 설치와 공보물 발송, 공개장소 연설 등을 할 수 있다.

이 기간 선거관리위원회나 방송사 등에서 주최하는 후보자 토론회도 열린다.

대구시장 선거는 더불어민주당 김부겸 후보와 국민의힘 추경호 후보, 개혁신당 이수찬 후보 등 3파전으로 치러진다.

경북도지사 선거는 민주당 오중기 후보와 국민의힘 이철우 후보의 양자 대결이 펼쳐진다.

대구시교육감 선거는 강은희·서중현·임성무 후보, 경북도교육감 선거는 김상동·이용기·임종식 후보 간에 3인 경쟁으로 진행된다.

구청장·군수 등 9명을 선출하는 대구 기초단체장 선거에는 총 20명이 출사표를 던졌다.

시장·군수 등 22명을 뽑는 경북 기초단체장 선거에는 총 62명이 후보로 등록했다.

시·도의원 등 광역의원 선거에는 대구 86명(비례 15명 포함), 경북 122명(비례 22명 포함)의 후보들이 도전장을 냈다.

구·군의원 등 기초의원 선거에는 대구 212명(비례 25명 포함), 경북 502명(비례 56명 포함)이 출사표를 냈다.

보수의 심장인 포항시장 선거전에는 민주당 박희정 후보, 국민의힘 박용선 후보, 무소속 박승호(전 포항시장)후보 등 3파전으로 치러진다.

한편 달성군 국회의원 보궐선거에는 민주당 박형룡 후보와 국민의힘 이진숙 후보가 경쟁을 펼친다.

달성군 보선은 국민의힘 추경호 대구시장 후보가 시장 선거에 출마하며 국회의원직을 사퇴해 치러진다.

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