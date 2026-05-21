유류세 인하 7월까지… 휘발유 리터당 122원·경유 145원 낮아져

유류세 인하 조치가 2개월 연장된다. 인하폭은 휘발유 15%, 경유 25%로 현행 수준이 유지된다. 유류세 인하 전과 비교하면 휘발유는 122원, 경유는 145원 낮아진다.
재정경제부는 21일 정부서울청사에서 민생물가 특별관리 관계 장관 태스크포스(TF) 및 대외경제장관회의를 열고 ‘6월 이후 유류세 운용 방안’을 발표했다.
정부는 5월 말 종료 예정이었던 유류세 인하 조치를 2개월 연장해 7월까지 유지하기로 했다.
인하폭은 휘발유 15%, 경유 25%로 현행과 같다.
이에 따라 휘발유의 유류세는 리터당 763원에서 698원으로 65원 하락한 수준에서 유지된다.
경유는 523원에서 87원 내린 436원을 유지한다.
부가가치세를 포함한 인하폭은 유류세 인하 전과 비교해 휘발유 122원, 경유 145원 낮아진 수준이다.
재경부는 산업용으로 많이 쓰이는 경유에 더 높은 인하 폭을 적용하고 있다고 설명했다.
앞서 중동전쟁 발발 이후 정부는 국민 유류비 부담을 완화하기 위해 3월27일 2차 최고가격제를 시행하면서 유류세 인하 조치를 병행했다.
유류세는 정유사가 석유 제품을 공장에서 출고할 때 국가에 먼저 내는 세금이다. 이를 깎아주면 소비자 가격 인상도 억제된다.
유류세 인하가 실제 소비자가격에 충분히 반영되고 있느냐는 질문에 김완수 재경부 환경에너지세제과장은 “관련 고시를 보면 유류세 인하분을 감안해서 (석유 판매 가격을) 산정하게 돼 있다”며 “유류세 인하 조치가 소비자 가격에 충분히 반영될 수 있다고 본다”고 설명했다.
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