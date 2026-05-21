서브노티카 2, 출시 5일 만에 글로벌 판매 400만 장 돌파 [한강로 게임랜드]

크래프톤의 산하 게임 제작사 ‘언노운 월즈’가 개발한 ‘서브노티카 2’가 글로벌 누적 판매 400만 장을 달성했다.

서브노티카 2는 얼리 액세스 출시와 함께 판매 100만 장을 기록했다. 이후 출시 12시간 만에 200만 장을 돌파했으며 출시 5일 만에 글로벌 판매량 400만 장을 넘어섰다. 글로벌 게임 플랫폼 스팀 기준 최고 동시 접속자 수는 46만 7000명을 기록했으며, 일 평균 활성 이용자 수는 130만 명에 달했다. 누적 플레이 시간은 2857만 시간을 기록했다. 현재 스팀에 등록된 리뷰는 7만 3천여 건이며 유저 평가는 ‘매우 긍정적(91% 긍정)’을 유지하고 있다.

크래프톤의 산하 스튜디오 ‘언노운월즈’가 개발한 서브노티카 2가 글로벌 판매 400만장을 돌파했다. 크래프톤 제공

한편 서브노티카 2는 플레이어들의 의견을 바탕으로 변화를 예고했다. 향후 순차적으로 진행될 패치를 통해 생물체의 공격성과 인식 범위를 조정하고 생존 도구의 활용성을 강화해 심해 탐험의 재미를 한층 끌어올릴 계획이다.

페르난도 멜로 서브노티카 2 총괄 프로듀서는 “우리가 상상했던 것 이상의 뜨거운 애정으로 이 외계의 바다에 함께 뛰어들어주신 전 세계 플레이어들에게 깊은 감사를 전한다”며, “얼리 액세스는 플레이어들과 함께 게임을 완성해 나가는 협업의 과정이다. 앞으로도 플레이어들의 목소리에 귀 기울이며 더 깊이 있는 탐험과 모험의 재미를 선사하겠다”고 밝혔다.

이진형 크래프톤 본부장은 “서브노티카 2가 그리는 심해의 경험을 완성하는 데 가장 필요한 것은 결국 플레이어들의 피드백”이라며, “얼리 액세스 경험이 플레이어들에게 만족스러운 여정이 될 수 있도록 지원을 아끼지 않을 것”이라고 말했다.

언노운 월즈가 개발한 ‘서브노티카 2’는 해양 생존 장르의 지평을 연 ‘서브노티카’ 시리즈의 정식 후속작이다. 전작과는 다른 외계 행성을 배경으로, 언리얼 엔진 5 기반의 그래픽을 통해 미지의 생태계를 더욱 생생하게 구현했다. 또한 시리즈 최초로 최대 4인 협동(Co-op) 모드를 도입해 동료들과 함께 생존 전략을 세우고 탐험의 성취를 나누는 확장된 몰입감을 제공한다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지