'추노' 한정수, 스벅 카드 자르고 "가지 맙시다"

배우 한정수가 최근 마케팅 문구로 논란에 휩싸인 스타벅스에 대해 불매를 선언했다.

한정수는 지난 20일 자신의 소셜 미디어에 "이제 가지 맙시다"라는 글과 함께 잘려진 스타벅스 카드 사진을 게재했다.

한정수. 인스타그램 캡처

앞서 스타벅스코리아는 5·18 민주화운동 기념일인 지난 18일 텀블러 제품을 홍보하며 '탱크데이', '책상에 탁!' 등의 문구를 사용해 역사적 아픔을 모독했다는 비판을 받았다.

스타벅스는 해당 게시물을 삭제하고 사과했으며, 정용진 신세계그룹 회장 역시 고개를 숙였다.

하지만 누리꾼들 사이에서는 이른바 '탈벅(스타벅스 탈퇴)' 움직임이 이어지고 있다.

한정수는 자신의 불매 인증 게시물에 일부 누리꾼들이 조롱 섞인 댓글을 달자 "내가 너보다 (돈이) 없겠냐", "응, 너"라며 직접 맞대응하기도 했다.

한편, 2002년 영화 '튜브'로 데뷔한 한정수는 드라마 '추노', '왕과 나', 영화 '해바라기' 등 다수의 작품에 출연했다.

<뉴시스>

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