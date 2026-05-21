환희 "가끔 썸은 타는데 오래 못 가" 고백

그룹 플라이투더스카이 멤버 환희, 브라이언이 연애사를 밝힌다.

22일 오후 방송되는 MBN·채널S '전현무계획3'에는 전현무, 곽튜브와 함께 그룹 플라이투더스카이 멤버 환희·브라이언이 강원 강릉시로 떠난다.

'전현무계획3'. MBN·채널S 제공

네 사람은 강릉 중앙시장에 도착하자마자 상인들이 추천한 '삼세기(삼숙이)' 맛집으로 향한다.

곽튜브는 식당에서 "아직도 사람들이 화해했냐고 물어보지 않냐"고 묻는다.

환희는 "지금은 (사이가) 괜찮아졌냐고 많이들 물으신다"며 과거 무대 직전 다퉜던 일화를 떠올린다.

이를 듣던 브라이언은 "여기 소주 한 병 주세요"라고 응수한다.

환희는 "그래도 무대를 하고 나면 자연스럽게 풀렸다. 어렸을 때라 먹는 걸로도 싸우고 별거 아닌 일로 다퉜다"고 회상한다.

전현무는 "나는 브라이언이 괜히 반갑다. 왠지 결혼 안 할 것 같아서"라고 말한다.

브라이언은 "환희도 안 했는데?"라며 억울해하고, 환희는 "사실 브라이언 꿈이 서른 살 전에 결혼하는 거였다"고 폭로한다.

그러자 브라이언은 "나이가 들다 보니 혼자가 익숙해졌다. 이젠 영원히 혼자 있어야겠다는 생각도 든다"고 고백한다.

그러면서 "솔로 17년 차"라며 씁쓸해한다.

환희 역시 "전 가끔 썸은 타는데 오래 못 간다"고 실토한다.

<뉴시스>

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