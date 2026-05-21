시진핑·푸틴 "한반도 평화안정 유지해야…대북 제재 반대"

중국과 러시아가 한반도의 평화와 안정을 강조하면서 북한에 대한 제재와 압박에 반대하는 입장을 분명히 했다.



21일 중국 관영 신화통신에 따르면 시진핑 중국 국가주석과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 전날 베이징 인민대회당에서 정상회담을 한 뒤 이러한 내용이 담긴 '진일보한 전면적 전략 협조 강화와 선린 우호·협력 심화에 관한 공동성명'을 체결했다.

블라디미르 푸틴 러시아 대통령(왼쪽)과 시진핑 중국 국가주석이 2026년 5월 20일 수요일 베이징 인민대회당에서 회담에 앞서 기념사진을 찍고 있다. AP연합뉴스

시 주석과 푸틴 대통령은 공동성명에서 한반도 문제에 관한 양측의 소통과 협력을 높이 평가한다며 "한반도의 평화와 안정을 유지하고 역내 문제의 정치적 해결을 추진하는 것은 동북아 지역 모든 국가와 국제사회의 공동 이익에 부합한다"고 주장했다.



양국은 또 외교적 고립·경제 제재·무력 압박 등 수단으로 북한의 안보를 위협하는 데 반대한다고 강조했다.



그러면서 관련국들은 역내 긴장을 고조시키고 군비 경쟁을 자극하는 행위를 중단해야 한다고 촉구하면서 정치적 수단의 남용을 멈추고 한반도에서 전쟁 위험을 제거하기 위한 실질적 조처를 해야 한다고 주장했다.



중러는 지정학적 현실에 기반해 각국이 상호 주권을 존중하는 토대 위에서 정치·외교적 방식으로 각자의 우려를 균형 있게 해결하는 것을 지지한다고 밝혔다.



아울러 양국은 앞으로도 긴밀한 소통과 협력을 이어가며 한반도 문제의 정치적 해결과 평화체제 구축, 동북아 지역의 장기적 안정 유지에 건설적 역할을 하겠다고 덧붙였다.

2026년 5월 20일 베이징 인민대회당에서 열린 서명식에서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령(왼쪽)과 시진핑 중국 국가주석이 악수하고 있다. AP연합뉴스

다만 이번 중러 공동성명에는 북한 비핵화 관련 언급은 포함되지 않았다.



앞서 미국 백악관은 도널드 트럼프 미국 대통령과 시 주석의 베이징 정상회담 뒤 공개한 팩트시트에서 양국 정상이 북한을 비핵화한다는 공유된 목표를 확인했다고 밝혔다.



한편 시 주석이 이르면 다음주 북한을 국빈 방문할 가능성도 거론되고 있다.



정부 고위 당국자는 연합뉴스에 "시진핑이 곧 북한에 간다는 첩보가 있다"고 밝혔고, 미국 시사주간 타임도 익명의 소식통을 인용해 시 주석이 이르면 내주 북한을 국빈 방문할 예정이라고 보도했다.

<연합>

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