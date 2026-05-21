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송일국 "삼둥이 중2…방송서 언급되는 걸 안 좋아해"

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배우 송일국이 삼둥이들의 근황을 전한다.

 

23일 오후 9시40분 방송하는 MBN '김주하의 데이앤나잇'에 출연한 그는 과거 육아 프로그램에 출연해 시청자의 사랑을 받았던 삼둥이가 한창 사춘기를 겪고 있다고 고백한다.

 

&#39;김주하의 데이앤나잇&#39;. MBN 제공
'김주하의 데이앤나잇'. MBN 제공

송일국은 "하나도 아니고 둘도 아니고 셋이나 중2니까 집안이 살얼음판이고"라며 "방송 나와서 자기들 얘기하는 걸 좋아하지 않는다"고 말한다.

 

그러면서 "아빠도 먹고살아야지. 너희 얘기 안 하면 안 불러 줘"라고 답했다고 말해 웃음을 자아낸다.

 

또한 송일국은 삼둥이의 허락을 받은 최신 사진을 공개한다. 삼둥이는 모두 180㎝가 넘는 장신을 자랑한다.

 

송일국은 "내가 알던 애들이 가고 모르는 애들이 왔다"고 말한다.

 

그러면서 "제가 하루에 (아이들에게) 뽀뽀를 1000번씩 하던 사람이다"라며 속상해한다.

 

또 송일국은 삼둥이의 이름을 어머니 김을동의 감탄사에 따왔다고 밝힌다.

 

송일국으로부터 세쌍둥이를 임신했다는 사실을 전해 들은 김을동이 "대한민국 만세다"라고 외친 것이 삼둥이의 태명이 되고, 이름으로까지 이어졌다고 한다.

<뉴시스>


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