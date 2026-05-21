6·3 지방선거 공식 선거운동 개막…여야 '13일 열전' 돌입

6·3 지방선거 및 국회의원 재·보궐선거 선거운동이 21일 공식 개막했다.



여야 정당과 후보자들은 다음 달 2일까지 13일 동안 유권자의 표심을 잡기 위한 총력전에 돌입한다.

더불어민주당 정청래 대표(왼쪽)와 국민의힘 장동혁 대표. 연합뉴스

이번 선거에는 광역단체장 16명, 기초단체장 227명, 광역의원(비례 포함) 933명, 기초의원(비례 포함) 3천35명, 교육감 16명, 국회의원 14명을 선출한다.



총 7천829명이 후보로 등록한 가운데 평균 경쟁률은 1.8대 1을 기록했다.



이번 선거는 이재명 정부 출범 후 치러지는 첫 전국 단위 선거라는 점에서 2년 뒤 총선을 포함한 향후 정치 지형을 가늠할 풍향계로 평가된다.



특히 서울(정원오·오세훈), 부산(전재수·박형준), 경남(김경수·박완수), 강원(우상호·김진태) 등에서 여당인 더불어민주당 후보와 현직 지자체장인 국민의힘 후보가 맞붙으며 관심도가 높아졌다.



전국 14곳에서 치러지며 미니총선급으로 판이 커진 국회의원 재보선도 주목된다. 송영길(민주당)·이광재(민주당)·조국(조국혁신당)·한동훈(무소속) 후보 등 여야 잠룡들의 여의도 복귀 여부도 걸려있다.



민주당은 보수 텃밭인 영남을 포함한 '전국적 압승'을 거둬 국정 동력을 확보하겠다는 목표이며, 국민의힘은 중도층 표심이 집중된 전략 지역 승리를 통해 정부·여당의 '독주'를 견제하겠다는 태세다.



이에 따라 윤석열 정부와 함께 출범한 지방정부 심판을 기치로 내건 민주당과 이재명 정부 심판을 전면에 내세운 국민의힘이 공식 선거운동 기간 진검승부를 벌일 전망이다.



민주당 정청래 총괄상임선거대책위원장은 0시 서울 광진구 동서울우편집중국에서 정원오 서울시장 후보 유세 지원으로 선거운동을 시작했다.



정 위원장은 이어 서울 동작과 경기 성남 등 수도권을 훑고 충남 공주, 대전, 천안을 찾아 유권자들을 만난다.



한병도 상임공동선대위원장은 이날 오전 국회에서 정책조정회의를 열고 정책·공약 등을 점검한다.



국민의힘 장동혁 상임선거대책위원장은 0시 경기도 삼성전자 평택캠퍼스 앞에서 삼성전자 노사 간 대타협을 촉구하며 단식 농성 중인 양향자 경기지사 후보를 찾았다.



장 위원장은 대전역 서광장에서 열리는 '6·3 대전시민의 승리 출정식'에 참석한 뒤 충남 공주와 아산에서 후보들의 유세를 지원한다.



송언석 공동선대위원장은 '격전지'로 평가되는 부산에서 후보 유세를 함께한다.

제9회 전국동시지방선거 공식 선거운동 첫날인 21일 광주 동구 두암타운 4거리에 후보자들의 현수막이 걸려있다. 연합뉴스

후보자들은 이날부터 오전 7시~오후 11시 공개장소 연설·대담, 명함 배부, 현수막 게시 등을 통해 적극적으로 유권자들에게 지지를 호소할 수 있다.



다만 공개장소 연설·대담 차량에 부착된 확성장치 및 휴대용 확성장치, 녹음기와 녹화기는 오후 9시까지만 사용할 수 있다. 소리 출력 없이 화면만 표출하는 경우에는 오후 11시까지 선거운동을 할 수 있다.

<연합>

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