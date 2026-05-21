강서로 직진차로 확대… 상습정체 마곡지구 숨통

마곡지구 개발과 교통량 증가로 혼잡했던 서울 강서구 강서로 일대 출퇴근 차량 흐름이 개선된다. 주요 통행로를 연결하는 직진 차로가 추가되고 신호 시간도 늘어난다.



서울시는 최근 강서구 가양동 강서로 ‘올림픽대로~가양지하차도~양천향교역교차로’ 구간에 교통개선사업을 추진했다고 20일 밝혔다.



강서로는 주요 산업 시설과 업무 지구를 연결하고, 올림픽대로로 이어지는 지역 내 주요 보조 간선 도로다.



시에 따르면 이번 사업은 대규모 도로 확장 없이 기존 도로를 활용해 정체 구간을 해소하고 교차로 통행 환경을 개선하는 방식으로 추진됐다. 시는 강서구청과 서울경찰청, 강서경찰서 등 관계 기관과 논의를 거쳐 관련 방안을 마련했다.



마곡 일반산업단지와 LG사이언스파크 입주로 교통량이 늘어난 가양지하차도→양천향교역 방향은 기존 좌회전·유턴 차로 1개를 전환해 직진 차로 2개로 확대한다. 이를 통해 그간 1개 직진 차로에 집중됐던 수요가 2개 차로로 분산되면서 올림픽대로∼강서로∼양천향교역·마곡지구 방면 직진 차량 흐름이 개선될 것으로 보인다고 시는 보고 있다.



대아아파트 앞 교차로는 직진 차로를 기존 2개에서 3개로 확대하고, 좌회전·유턴 포켓차로를 운영한다. 또 양천향교역 교차로는 마곡지구 방향 직진 신호시간을 약 4초가량 연장했다.



시 관계자는 “직진 차량이 이전보다 여유 있게 교차로를 통과할 수 있게 되면서 통행 상황이 더욱 원활해질 것”이라고 설명했다.



시는 지난해 가양대로와 중앙대병원입구 교차로, 중계역 교차로 등 상습 정체 지점을 대상으로 교통개선사업을 추진했다.



김상신 시 교통운영과장은 “차로 운영 개선과 신호 조정 등을 통해 교통정체가 발생하는 구간의 통행 여건을 지속적으로 개선하고 있다”며 “앞으로도 교통정체 완화뿐 아니라 운전자의 안전과 편의까지 함께 고려한 현장 중심의 교통 개선을 이어가겠다”고 밝혔다.

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