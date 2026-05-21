월요일보다 두려운 ‘화요일’ 출근길…190만명 빽빽한 서울 지하철

출근길 서울 지하철이 가장 붐비는 요일은 화요일인 것으로 나타났다. 퇴근 시간대 지하철이 가장 붐비는 요일은 ‘불금’(불타는 금요일)으로 불리는 금요일이었다.

서울의 한 지하철역 모습. 연합뉴스

20일 서울 지하철 1∼8호선을 운영하는 서울교통공사가 지난 한 해 승하차 인원을 일별, 시간대별로 분석한 결과 오전 7∼9시 화요일 지하철 승객이 190만명으로 집계됐다. 월요일과 수요일은 각 188만명, 목요일 185만명, 금요일 176만명으로 조사됐다. 토요일 47만명, 일요일은 30만명이다.



오후 5∼7시 지하철 승객은 금요일이 203만명에 달했다. 수요일은 196만명, 목요일 194만명, 화요일 193만명, 월요일이 189만명으로 뒤를 이었다.



주말 오전 7∼9시와 달리 오후 5∼7시 지하철은 혼잡했다. 토요일 114만명, 일요일 81만명이 거쳐 갔다.



낮 12시∼오후 2시의 경우엔 토요일이 109만명으로 가장 많았다. 이어 금요일 91만명, 수·목요일 각 85만명, 화요일 83만명, 월요일 82만명, 일요일 80만명 순이었다.



서울교통공사 측은 “요일별로 금요일은 통근과 여가를 위한 통행이 혼재돼 가장 높은 수요를 보였다”며 “평일은 오전 8시, 주말은 오후 4시에 수요가 가장 높았다”고 설명했다.

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