포스코 포항제철소, 디지털 전환 속도… 생성형 AI로 설비 이상 예지부터 생산 안정성까지

포스코 포항제철소가 인공지능(AI) 기술을 제조 현장 전반에 도입하며 디지털 전환에 속도를 내고 있다고 20일 밝혔다.

설비 이상 예지부터 정비 매뉴얼 관리까지, AI 기반 시스템이 현장 업무 방식을 근본적으로 강화하는 양상이다.

포스코 포항제철소 EIC기술부 팀원들이 PIMS 로직 생성 도우미를 활용하고 있다. 포스코 제공

포항제철소 EIC기술부는 사내 생성형 AI를 기반으로 'PIMS Logic 생성 도우미'를 개발했다.

이 시스템은 PIMS(POSCO Intelligent Maintenance System) 관련 매뉴얼과 우수 사례, 표준 로직 데이터를 학습해 직원들의 이상 예지 로직 설계를 지원한다.

현장 직원이 설비 관련 보고서를 첨부하거나 설비 특성을 입력하면, 시스템이 이를 분석해 적절한 이상 예지 로직을 자동으로 구성한다.

이 시스템은 PIMS 숙련도가 낮은 직원들도 로직 개발에 쉽게 접근할 수 있도록 설계되었으며, 설비 이상 저감과 안정적인 조업 환경 조성에 적극 활용될 예정이다.

포스코 포항제철소 EIC기술부 관계자는 "제조업 특화 생성형 AI인 PIMS 로직 생성 도우미를 통해 신입사원들도 방대한 데이터를 즉시 활용하며 효율적인 기술 개발이 가능해졌다"고 설명했다. 또한 "설비 이상 예지를 넘어서 조업 품질·생산·감시까지 확대하여, 조업 안정성을 한층 더 강화할 예정이”라고 덧붙였다.

포항제철소는 '설비관리 GPT 2.0'도 함께 운영하고 있다.

이 시스템은 공장 증설 혹은 인프라 개선이 이뤄지는 가운데 기술 전수의 공백을 해소하기 위해 개발됐다. 개인 경험에 의존하던 방식에서 벗어나, 데이터와 시스템을 기반으로 누구나 전문가 수준의 업무를 수행할 수 있도록 환경을 구성하려는 전략이다.

설비관리 GPT 2.0은 설비담당자가 원하는 정보를 이미지, 그래프 등 시각 자료로 제공하는 기능을 갖추고 있다. 사내 문서를 기반으로 최신 정비 매뉴얼과 이상 조치 이력들을 종합하여 정리하는 것도 이 시스템의 주요 특징으로 꼽힌다.

포항제철소는 설비 관리 체계 고도화와 물류 자동화를 포함한 '인텔리전트 팩토리' 운영을 확대하고 있다. 이를 통해 일하는 방식의 혁신을 이끌고, 지역 산업의 지속 가능한 성장을 도모하겠다는 계획이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지