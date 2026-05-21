석화·원유업계 근로자에 휴가비 지원

충북도 내 석유화학 및 원유 관련 근로자들이 휴가비 등을 지원받는다.



도는 고용노동부가 주관하는 ‘버팀이음 프로젝트’ 공모사업에 최종 선정돼 국비 20억원을 확보했다고 20일 밝혔다. 이 사업은 중동 상황 장기화에 따른 원자재 가격 상승 등으로 타격을 입은 도내 피해 업종 기업 근로자의 고용안정과 장기 재직을 유도하기 위해 추진된다.



지원 대상은 석유화학 및 원유 관련성이 높은 화장품산업과 뿌리산업(플라스틱·사출) 기업 근로자다. 부문별 선정 금액은 화장품산업 15억원, 뿌리산업 5억원이다. 지정된 산업 분야 외에 도 경제기업과에 중동 상황 피해 접수를 마친 53개사 기업의 근로자 역시 지원 대상에 포함된다. 도는 지난달 자체 사업계획을 수립해 공모에 도전했다. 이어 각 부처의 긴밀한 대응체계를 유지해 비대면 심사를 거쳐 최종 공모에 선정됐다.



이번에 확보한 국비는 기업 신청일 기준 재직 근로자 1200명에게 1인당 최대 50만원 상당의 복지포인트를 지급한다. 또 신청일 기준 3개월 이상 재직을 유지한 근로자에게는 1인당 50만원 이내의 휴가비를 지원한다. 도는 이달 말까지 사업계획 보완과 고용노동부와의 약정 체결을 마무리하고 다음 달부터 12월까지 본격적으로 진행할 계획이다.

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