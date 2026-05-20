김미려 "잘나갈 때 통장 잔고 0원…매니저들이 돈 빼돌려"

개그우먼 김미려가 전성기 시절 생활고를 겪었다고 밝혔다.

19일 유튜브 채널 '문천식의 매겨드립니다'에는 김미려가 게스트로 출연한 영상이 공개됐다.

영상에서 문천식은 김미려에게 "대학로 생활이 힘들었나, 잘 나간 뒤가 힘들었나"라고 물었다. 김미려는 "잘 나간 뒤"라고 답했다.

김미려는 "생각보다 돈을 많이 못 벌었다"며 "슈킹 같은 걸 많이 한 것 같다. 협찬 광고가 많이 붙어서 저는 페이가 없다는 거다. 그 말을 다 믿었다"고 말했다.

이어 "잔고가 0원일 걸 알면서도 혹시나 하는 마음에 계속 통장정리를 했다"며 당시 매니저들이 중간에서 돈을 빼돌렸다고 밝혔다.

그는 당시 정신적으로 힘든 시간을 보냈다고도 했다. 김미려는 "제가 방송에서 얘기했던 적은 없는 것 같은데"라며 극단적 선택을 생각했던 일을 언급했다. 이어 지인의 도움으로 병원에 갔고, 다음 날 예정된 공연에도 올랐다고 밝혔다.

김미려는 과거 MBC TV 코미디 프로그램 '개그야' 코너 '사모님'으로 인기를 얻었다.

<뉴시스>

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