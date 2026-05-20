이장우 “4년간 ‘역동적 대전’ 변신… 교통혁신, 모이는 도시로” [6·3 지방선거]

국민의힘 이장우 대전시장 후보는 20일 “쉽지 않은 선거지만 성과로 시민의 선택을 받겠다”고 자신감을 내비쳤다. 그는 “민선 8기 4년은 민선 7기 시정의 실정(失政)으로 침체된 지역경제와 도시 발전을 되살리는 데 집중한 시간이었다”며 “대전 도시브랜드 1위, 대전 상장기업 시가총액 82조원 돌파 등 지역에 활력을 넣고 시민에 자부심을 불어넣었다”고 자평했다.

국민의힘 이장우 대전시장 후보는 지난 12일 “중앙당의 정쟁에 휘둘리지 않고 오직 ‘대전 발전’과 ‘민생 경제’로 승부하겠다”고 강조했다. 캠프 제공

더불어민주당 허태정 후보와의 지지율은 오차 범위 밖의 차이를 유지하고 있다. 이 후보는 “중앙당 정쟁에 휘둘리지 않고 대전 발전과 민생 경제로 승부하겠다”고 강조했다. ‘내란 청산’ 선거라는 지적에 대해선 외려 “민주당이야말로 민생이 아닌 오로지 대통령을 향한 정치만 펼치고 있다”고 날을 세웠다. 그는 서울의 청계천을 벤치마킹한 도심 속 쉼터인 ‘대전형 청계천’, 충청권광역급행철도(CTX) 서대전역 경유 등을 공약으로 내걸었다. 다음은 12일 캠프 사무실에서 진행한 일문일답.



―대전의 체질을 바꿨다고 했는데.



“과거 대전은 살기 좋지만 늘 2% 부족한 도시로 평가를 받아왔다. 민선 8기 동안 대전을 단순한 행정도시가 아니라 ‘돈과 사람, 기업이 몰리는 미래산업 도시’로 체질을 개선하는 데 집중했다. 첨단산업 기업 유치와 방위사업청 이전, 대덕특구 재창조 등 대전의 성장엔진을 완전히 미래산업 중심으로 전환했다. 0시축제와 빵축제가 대전 브랜드를 확장시키면서 노잼도시 대전은 유잼도시를 넘어 잼잼도시, 핫잼도시가 됐다. 도시 분위기 자체가 젊고 역동적으로 변화했다.”



―공약을 보면 대전형 청계천, CTX 서대전역 연장 등 굵직한 사업이 많다.



“도시는 결국 시민 삶의 질로 평가한다. 교통과 공간 혁신을 통해 시민들이 달라진 대전을 체감할 수 있도록 하겠다. 대전천 프로젝트는 하상도로를 완전 지하화하고 지상부를 생태·친수공원으로 전환해 ‘대전형 청계천’을 조성하겠다는 계획이다. CTX 서대전역 연장도 수도권과의 접근성을 획기적으로 높여 ‘지나가는 도시’가 아니라 ‘모이는 도시’로 만들겠다.”



―허태정 후보를 ‘무책임·무능·무대책’ 3무(無) 후보라고 직격하고 있다.



“민선 8기 동안 28년 표류하던 트램이 착공했고 유성복합터미널·갑천생태호수공원·한화생명볼파크가 완공됐다. 민선 7기엔 K바이오랩센트럴 직접 유치를 제안하고도 인천에 뺏기고, 중소벤처기업부는 세종으로, 한국원자력연구원 특화 연구 거점은 경주로, 스타트업파크 유치도 끝내 실패했다. 옛 충남도청사 내 100년 된 향나무 포함 100그루 이상을 무단 벌목했다. 차별화는 말이 아니라 성과와 실행력에서 나온다고 생각한다.”



―대전·충남 행정통합 해법은.



“행정통합 자체를 반대한 적은 없다. 재정·권한·특례 등 실질적 권한이 전제되지 않은 알맹이 없는 통합, 시민에게 실질적 도움이 없는 졸속 통합에 반대한 것이다. 실제 논의 과정에서 핵심 특례와 재정지원이 빠지며 통합의 본래 취지가 훼손됐다. 광주·전남 통합 사례만 봐도 정부는 통합 준비 예산 추경을 1원도 반영하지 않았다. 지방채로 해결하라는 것은 책임을 지방에 떠넘기는 무책임한 대응이다. 시민에게 이익이 되는 통합이라야 찬성이다. ”



―허태정 후보와 지지율 차이가 꽤 크다.



“민주당이 지지율에 취해서 헛발질을 하고 있다. 그게 바로 이른바 ‘이재명 공소취소 특검법’으로 불리는 조작기소특검법이다. 정당 지지율로 선거 결과를 예단하는 건 시민을 모독하는 것이다. 시민은 당이 아니라, 지역을 바꾼 사람을 선택한다. 10∼20대·30대는 소외감을 느끼며 정부에 실망하고 있다. ‘숨은 보수’는 여론조사에 드러나지 않는다. 남은 기간 충분히 역전할 수 있다.”

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