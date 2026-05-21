중동발 리스크, 전쟁 끝나도 안 끝난다

미국·이란 전쟁으로 전 세계 지정학적 변동성이 높아지고 있는 가운데 에너지·원자재·물류·산업안보를 아우르는 복합적인 대응이 필요하다는 국책연구원의 제언이 나왔다. 한국은 에너지 의존도가 높아 중동발 위험에 취약한 만큼 공급망의 지리적 다각화를 넘어 선제적인 대응에 나서야 한다는 취지다.



산업연구원(KIET)은 20일 이러한 내용을 담은 ‘중동발 위험 확산에 대한 일본·중국·러시아의 대응과 시사점’ 보고서를 공개했다.



보고서는 최근 미국·이란 전쟁으로 일본·중국·러시아가 각국의 에너지 수급 구조에 따라 서로 다른 영향을 받고 있으며, 대응 방식에도 차이를 보이고 있다고 분석했다. 한국처럼 원유 수입의 중동 의존도가 높은 일본은 범정부 차원에서 비축유 방출과 대체 조달 확보, 유가 안정을 위한 긴급 조치 등 단기 대응을 하고 있다. 장기적으로는 에너지·원자재 수입원 다각화와 안보전략 재검토 논의가 힘을 받을 것으로 전망된다.



중국은 수입선 다각화와 국내 에너지 기반에 힘입어 한국·일본보다 상대적으로 전쟁 충격을 덜 받고 있다. 다만 정제·유통·판매 등 석유 가치사슬의 하류 단계와 호르무즈해협을 경유하는 헬륨과 황 등 일부 원자재가 공급 차질을 빚고 있다. 이에 중국 정부는 유가 임시 통제, 상업 비축유 사용 승인, 에너지와 산업재의 수입원과 수송로 조정 등을 통해 중동발 위험을 상쇄하고 있다.



러시아는 반서방 블록을 주도하는 동시에 에너지를 수출하는 국가로서 이번 분쟁으로 중동산 에너지·원자재의 대체 공급국으로서의 혜택을 받고 있다. 경제 제재로 재정적 어려움에 처했던 상황에서 석유·가스 가격의 상승, 헬륨·알루미늄 등 중동 공급을 대체하는 수출 증가로 무역수지 흑자와 재정 수입이 확대되고 있는 것이다.



보고서는 종전 이후에도 물류·에너지 분야의 불확실성과 지정학적 리스크가 지속될 것으로 내다봤다. 특히 이번 호르무즈해협 봉쇄로 단일 해상 수송로 의존에 대한 위험성이 확인되면서 수입선 다각화는 전 세계적으로 선택이 아닌 필수 과제로 떠오를 것이라고 분석했다. 다만 수입선의 지리적 분산만으로 구조적 취약성이 해소되지 않는 만큼 한국은 에너지·원자재 공급망 다변화와 함께 대체 물류·수송로 확보, 전략산업 중심의 경제·산업안보 강화를 동시에 추진해야 한다고 강조했다.



산업연구원은 “한국은 전략적 자율성을 목표로 보유 자산의 전략적 가치를 통해 회복력 있는 경제·산업 발전 공간을 확보해야 한다”며 “분야별로 협력 범위를 달리하는 유연한 전략적 대응이 필요하다”고 제언했다.

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