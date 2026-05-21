[이코노 브리핑] 금양, 결국 상폐… 27일부터 정리매매 외

금양, 결국 상폐… 27일부터 정리매매

한국거래소가 20일 상장공시위원회를 열고 금양의 상장폐지를 결정했다. 거래소는 26일까지 상폐를 예고한 뒤 27일부터 7영업일간 정리매매를 진행할 계획이다. 한때 시가총액 10조원에 육박하던 배터리 기업 금양은 이차전지 사업 등 무리한 확장과 자금난이 겹치며 증시 퇴출 수순을 밟게 됐다. 특히 2024사업연도에 이어 2025사업연도 감사보고서에서 외부 감사인으로부터 의견거절을 받아 2년 연속 상장폐지 사유가 발생했다. 금양은 상폐 결정에 대한 효력정지 가처분 신청 등 불복을 예고한 바 있지만 법원에서 받아들여질지는 미지수다.

삼성증권, 연금저축 가입 이벤트 개최

삼성증권은 20일 ‘연금저축 파워-업!’ 이벤트를 열고 연금저축 계좌 고객에게 혜택을 제공한다고 밝혔다. 해당 이벤트는 연금저축 신규 고객이 입금 인정 기간 내에 100만원 이상 순입금을 하면 1만원 상당의 모바일상품권을 받을 수 있다. 아울러 연금저축 계좌 복귀 고객이 300만원 이상 순입금하면 1만원 상당의 모바일상품권 혜택을 받는다.

카카오페이스코어, 주금공 보증 적용

카카오페이가 코리아크레딧뷰로(KCB)와 공동 개발한 대안신용평가모형인 ‘카카오페이스코어’를 한국주택금융공사(주금공·HF) 전세대출보증 프로세스에 적용했다고 20일 밝혔다. 카카오페이 송금·결제 데이터와 마이데이터를 결합해 기존신용평가 방식의 한계를 극복한 이 대안신용평가모델은 인공지능(AI) 머신러닝 기법을 활용해 전통적인 금융 정보만으로는 파악하기 어려웠던 사용자의 실질적인 상환 능력을 포착한다.

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