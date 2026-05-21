[재미로 보는 오늘의 운세] 5월 21일 (목요일) 68년생, 나가기만 하고 들어오는 돈 없다

96년생 목마른 나무에 단비가 오는 운이다. 84년생 심리적에 위축되지 말고 당당한 척 해라. 72년생 먼저 나서지 말라 불리하다. 60년생 서둘러 정리하는 것이 좋겠다. 48년생 만남의 약속은 오전에 좋다. 36년생 옛 것을 귀중하게 여기자.

97년생 새로운 일을 계획하고 추진한다. 85년생 편중된 사고방식은 피하라. 73년생 택배업 운전대리업 자동차업은 광고에 성과가 있다. 61년생 정신적인 세계의 공부에 관심이 생기는 운. 49년생 오후에 좋은 통신이 온다. 37년생 편파적인 태도를 지양하라.

98년생 동북방에서 잃은 것을 되찾은 운이다. 86년생 강하게 부딪칠수록 저항이 세진다. 74년생 내면의 세계를 보지 못하면 실수하다. 62년생 찬성과 반대의 양면을 모두 고려하라. 50년생 새로운 사태에 재빨리 대처하라. 38년생 예상된 일이라도 직접 확인하라.

99년생 자신의 전문직을 탄탄하게 만들자. 87년생 주변사람들에 머리를 숙이면 크게 길하다. 75년생 현재 일에 더 이상 얽매이지 마라. 63년생 모든 일에 안일함을 원치말라. 51년생 욱일 승천할 수 있는 운세다. 39년생 조용하고 한적한 곳이 이롭다.

00년생 일에 초점을 맞추고 열심히 노력하자. 88년생 재테크도 액수가 커지면 도박과도 같다. 76년생 이성관계는 맺고 끊는 것이 분명하라. 64년생 관광업 예술품점 운동구점 광고에 성과가 있다. 52년생 순탄하게 끝나는 날이다. 40년생 융합하는 모습을 보이면 기뻐한다. 28년생 건강의 변화가 나타난다.

01년생 믿을 수 있는 정보는 자신의 경험이다. 89년생 미혼자 인연이 오는 운이다. 77년생 감각적인 것에 지나치게 의존말라. 65년생 영향력 있는 태도를 보일 필요가 있다. 53년생 금전적인 손실이 생길 수 있다. 41년생 부상이나 유행병에 조심하라. 29년생 손익게산을 해보니 손실이 크다.

02년생 오후에 좋은 사람을 만난다. 90년생 잃는 게 있으면 얻는 것도 있다. 78년생 자신의 실력을 제대로 발휘하라. 66년생 현실을 비관적으로 바라보지 말라. 54년생 자신의 제안을 긍정적으로 인식하라. 42년생 손에 없다고 한숨쉬지 말라. 30년생 무리한 투자를 강행하여 고통이 크다.

03년생 어려운 일에 천천히 터널을 벗어난다. 91년생무리한 투자를 강행하여 고통이 크다. 79년생 일의 능률도 오르고 좋은 결과도 있다. 67년생 음식업 유흥업 식품업은 광고에 성과가 있다. 55년생 오늘은 금전에 압력사가 풀린다. 43년생 느긋한 마음으로 기다리면 된다. 31년생 부상이나 건강에 조심하자.

04년생 겉모습만 반듯한 것은 실속이 법이다. 92년생 매사 욕심을 자제하고 휴식을 취해라. 80년생 바라는 것이 많을수록 스트레스다. 68년생 손재수가 다분하니 조심하라. 56년생 조화를 이루는 방향을 택하라. 44년생 고민하던 일이 해결된다. 32년생 전후 관계를 고려하여 의사결정을 하자.

05년생 실이익이 없는 일에 관심을 기울이지 마라. 93년생 마음먹고 일을 진행하지만 방해자가 온다. 81년생 매진하면 좋은 결과가 기대된다. 69년생 일은 많고 사람이 부족하다. 57년생 현실에 만족하면서 모나지 않게 살자. 45년생 소홀했던 부분부터 점검하라. 33년생 자신 있는 일이 때마침 나타난다.

06년생 자신의 잘못을 솔직하게 인정하자. 94년생 복잡 할수록 점점 힘들어진다. 82년생 잡으려고 손을 내밀지만 생각보다 멀다. 70년생 자동차매매 광고업 전자제품업은 광고에 성과가 있다. 58년생 일을 미리 준비해 두는 것이 좋다. 46년생 언행이 일치하면 모든 것이 순탄하다. 34년생 성과은 없지만 용기를 가질 때다.

95년생 기회를 포착하면 집중력을 발휘하라. 83년생 전진을 위한 노력이 필요하다. 71년생 오늘에 충실하고 내일을 대비하자. 59년생 원하는 것을 얻을 수 있겠다. 47년생 아랫사람의 실수를 덮어두는 것은 좋다. 35년생 적은 오해가 발생한다.

백운철학원

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