이른 더위에 ‘녹조라떼’ 비상… 부산, 낙동강 조류 선제 대응

이상기후로 폭염일수가 증가하고, 수온 상승으로 인한 유해 남조류의 대량 증식으로 낙동강 하류 ‘녹조’ 위험이 증가하자 부산시가 대책마련에 나섰다.



부산시는 녹조 피해를 최소화하고 시민들의 안전한 물이용 환경을 조성하기 위해 ‘2026년 조류경보제 운영계획’을 시행한다고 20일 밝혔다.



먼저 조류경보 발령기준을 대폭 강화한다. 시민들의 접근성이 높은 친수구간인 삼락·화명 수상레포츠타운을 대상으로 남조류 세포 수 기준과 조류독소 농도를 동시에 고려하는 ‘강화된 조류경보’를 시행한다. 올해부터 삼락·화명 수상레포츠타운은 20㎍/ℓ 이상 조류독소가 검출될 경우 ‘경계’ 단계를 발령해 낚시·수영·수상스포츠 등 친수활동 금지를 권고하는 등 시민 안전관리를 강화한다.



또 기후에너지환경부가 주관하는 녹조계절관리제와 연계한 녹조 발생 저감대책을 본격 추진한다. 녹조계절관리제는 녹조 발생요인의 근원적인 저감과 피해 예방을 위해 올해 처음 추진되는 제도로, 10월15일까지 운영된다. 중앙·유역·보별 추진단을 중심으로 생활 및 농·축산 등 녹조의 양분이 되는 ‘인(P)’의 배출원을 사전에 관리하다가 녹조 발생 시 관계부처, 지자체, 유관기관이 합동 대응하는 시스템이다. 이 기간 먹는 물과 친수활동 분야 안전관리를 집중적으로 추진하고, 수질 모니터링 강화·오염원 관리·친수구간 안전조치 등을 통해 녹조 피해를 최소화할 계획이다.



기관별 협력 대응체계도 강화한다. 부산시 산하 상수도사업본부와 낙동강관리본부, 보건환경연구원, 자치구 등 총 8개 기관과 협력을 통해 조류경보 단계별 대응체계를 운영한다. 상수도사업본부는 원·정수 조류독소 및 냄새물질 모니터링을 강화하고, 분말활성탄 투입·오존처리 강화 등 정수 공정 확대·운영으로 안전한 수돗물을 공급한다. 한국수자원공사는 조류경보 상황에 따라 물금·매리 취수구 주변에 조류제거선을 운영해 녹조를 제거하고, 친수구간에 현수막 설치·안내방송·순찰을 통해 시민들에게 낚시·수영·수상스포츠 자제 및 금지 사항을 적극 안내할 예정이다.



시는 이달 중 관계기관 회의를 개최해 조류 대응 대책과 기관별 역할을 공유하고, 7월부터 10월까지 조류제거선 운영 상황을 지속적으로 점검할 예정이다. 또 2028년까지 물금취수장 일원에 수심별 선택 취수가 가능한 취수탑을 설치해 유해 남조류 유입을 근본적으로 차단할 방침이다.

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