성남시 ‘에너지 안심지원금’ 접수 9일 만에 47% 돌파

경기 성남시가 자체 지급하는 ‘에너지 안심지원금’이 접수 시작 9일 만에 신청률 47.1%를 기록했다.

20일 성남시에 따르면 이달 6일부터 에너지 안심지원금 신청을 받은 결과, 휴일을 제외한 18일까지 전체 지급 대상 41만218가구 중 19만3276가구가 신청을 마친 것으로 나타났다. 신청 기한은 다음 달 12일까지다.

성남시청

지급 수단별로는 스마트폰을 활용한 모바일 성남사랑상품권 신청자가 8만9792명(47%)으로 가장 많았다. 이어 동 행정복지센터를 방문해 신청하는 선불카드(27%), 현금 계좌이체(26%) 순으로 집계됐다.

가장 많은 시민이 선택한 모바일 신청은 5부제 제한 없이 지역상품권 앱 ‘착(chak)’을 통해 편리하게 신청할 수 있어 호응을 얻었다.

에너지 안심지원금은 성남시가 전국 최초로 시행 중인 자체 민생안정 사업이다. 중동전쟁 여파와 고물가로 시민들의 경제적 부담이 커진 가운데 정부가 지급하는 고유가 피해 지원금과 별개로 세대당 10만원씩 지급된다. 연령·소득 등과 관계없이 지난달 6일 기준 성남시에 주민등록을 둔 모든 세대주가 대상이다.

정부가 국민 70%인 3600만명에게만 고유가 지원금을 지급하는 가운데 성남시가 ‘100% 지급’ 카드를 꺼내면서 안팎의 이목을 끌었다. 시는 이를 위해 통합재정안정화기금 등 총 420억7500만원의 자체 재원을 투입했다.

시는 현장 혼잡을 막기 위해 22일까지 출생 연도 끝자리 기준 ‘현장 방문 5부제’를 유지한 뒤, 26일부터는 제한을 전면 해제한다. 방문 신청을 원하는 시민은 신분증을 지참해 주소지 동 행정복지센터로 가면 된다.

시 관계자는 “전체 대상자의 절반 이상이 신청하지 않은 만큼 단 한 명의 누락자도 발생하지 않도록 홍보에 주력하겠다”고 설명했다.

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