정성호 법무장관 “개헌했다면 ‘탱크데이’ 만행 없었을 것”

정성호 법무부 장관이 스타벅스코리아의 ‘5·18 탱크 데이’ 마케팅 논란과 관련해 20일 “5·18 정신을 헌법 전문에 담는 개헌안에 여야가 합의했더라면, 그래서 국회 문턱을 넘었더라면 스타벅스의 ‘탱크 데이’같은 패륜적 만행은 감히 꿈도 꿀 수 없었을 것”이라고 강조했다.

이날 정 장관은 페이스북에 글을 올려 “다시 생각해봐도 우리 사회에 5·18을 향한 혐오와 왜곡이 발붙일 틈을 남겼다는 점에서 너무나 안타깝다”며 “정치의 역할과 책임이 얼마나 무거운지 절감한다”면서 이 같이 밝혔다.

논란이 된 스타벅스코리아의 ‘5·18 탱크 데이’ 이벤트 안내문. 스타벅스 홈페이지 캡처

정 장관은 “정의와 상식을 바로 세우는 길이 멀고도 험하지만 법무부는 해야 할 책무를 다하겠다”며 “5·18 민주화운동 특별법의 소관 부처로서 역사적 진실을 왜곡하고 희생자들의 죽음을 조롱하는 허위사실 유포 범죄와 모욕을 저지르는 자들에 대해 무관용 원칙으로 엄정한 책임을 묻겠다”고 역설했다.

스타벅스코리아는 18일 텀블러 프로모션 이벤트를 진행하는 과정에서 ‘탱크 데이’, ‘책상에 탁!’이라는 문구를 사용해 온라인 커뮤니티와 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 거센 논란이 일었다.

탱크 데이라는 표현은 1980년 5·18 민주화운동 당시 시민을 무력 진압했던 계엄군의 탱크를 연상시킨다는 비판을, 책상에 탁!이라는 문구는 1987년 박종철 열사 고문치사 사건 당시 경찰의 은폐성 발언을 떠올리게 한다는 비판을 받았다.

정용진 신세계그룹 회장은 논란이 발생한 당일 손정현 스타벅스코리아(SCK컴퍼니) 대표와 담당 임원을 해임하고 다음날 대국민 사과문을 냈다.

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