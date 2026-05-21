푸룬, 장 건강 넘어 심혈관 관련 연구서도 주목

출처=클립아트코리아

서양 자두를 말린 과일 ‘푸룬’이 단순 장 건강 식품을 넘어 복부 지방과 콜레스테롤, 심혈관 건강 관련 연구로까지 범위를 넓히고 있다.

푸룬의 항산화 성분과 식이섬유가 염증, 지질 대사, 산화 스트레스 등 심혈관 건강 관련 지표와 연관될 수 있다는 연구들이 이어지면서다.

심장 마비는 심장 근육에 혈액을 공급하는 관상동맥이 갑작스럽게 막히면서 심장 조직이 손상되는 질환이다. 주요 원인 중 하나는 동맥경화로 알려져 있다. 혈관 내벽에 콜레스테롤이 축적돼 플라크를 형성하고, 이 플라크가 파열되거나 혈전이 생기면 혈류가 차단되면서 심장 마비 위험이 높아질 수 있다.

푸룬은 심혈관 건강과 관련된 일부 지표 연구에서 다뤄지고 있는 과일 중 하나다. 미국 펜실베이니아 주립대 연구진은 푸룬 섭취와 신체 구성 변화 등을 함께 분석한 연구를 진행했으며, 일부 연구에서는 복부 지방 변화와 관련된 결과도 보고됐다.

콜레스테롤 관련 연구도 있다. ‘Journal of Medicinal Food’에 게재된 연구에서는 건강한 폐경 후 여성이 푸룬을 일정 기간 섭취했을 때 HDL 수치 증가와 총콜레스테롤/HDL 비율 감소 등 심혈관 위험 관련 지표 변화가 보고됐다. 염증 및 항산화 관련 지표 변화도 함께 관찰됐다.

푸룬에는 안토시아닌과 페놀 화합물, 비타민 C 등 다양한 항산화 성분도 함유돼 있다. 특히 대표적인 폴리페놀 성분인 클로로겐산은 산화 스트레스와 염증 반응 관련 연구에서 자주 언급되는 성분이다. 이러한 항산화 작용은 혈관 건강 관련 지표와도 관련될 수 있다는 분석이 있다.

푸룬의 핵심 성분으로는 식이섬유와 소르비톨이 꼽힌다. 100g당 약 7g 수준의 식이섬유가 함유돼 있는데, 이는 성인 하루 권장 섭취량의 약 28% 수준이다. 특히 수용성과 불용성 식이섬유를 함께 함유하고 있다는 점이 특징으로 언급된다.

여기에 천연 당알코올인 소르비톨도 포함돼 있다. 장 안에서 수분을 붙잡아두는 성질로 알려진 소르비톨은 푸룬이 장 건강 식품으로 언급되는 배경 중 하나다. 일부 임상 연구에서는 푸룬 섭취 그룹에서 배변 빈도와 장내 미생물 관련 지표 변화가 보고됐다.

국내에는 캘리포니아산 푸룬이 주로 유통된다. 캘리포니아 푸룬 협회는 푸룬이 포화지방 함량이 낮고 식이섬유를 함유한 식품이라는 점을 강조하고 있다.

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