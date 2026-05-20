여야, 국토위서 'GTX 철근누락' 충돌…"안전불감" vs "정치공세"

여야는 20일 국회 국토위 전체회의에서 6·3 서울시장 선거에서의 핵심 이슈로 떠오른 수도권급행철도(GTX)-A 노선 삼성역 철근 누락 사태를 놓고 공방을 벌였다.



국민의힘은 국토위 회의가 소집된 것에 대해 "서울시장 선거를 의식한 정치 공세"라고 비판했고 더불어민주당은 이에 "국민의힘이 안전불감증에 빠져 있는 것"이라고 맞받아쳤다.

김윤덕 국토교통부 장관이 20일 서울 여의도 국회에서 열린 제435회 국회(임시회) 국토교통위원회 제2차 전체회의 GTX-A 삼성역 구간 철근 누락에 대한 현안 질의에서 의원 질의에 답하고 있다.

야당 간사인 국민의힘 이종욱 의원은 의사진행발언을 통해 "삼성역 철근 누락 문제는 기술적인 문제고 국토교통부가 이미 현장 검증과 감사를 진행하기로 결정했다"며 "(이번 회의는) 서울시장 선거와 민주당 정원오 후보 논란을 의식한 정치공세나 선거용 이벤트"라고 지적했다.



같은 당 김종양 의원도 "그동안 우리가 요청한 긴급 현안 질의 요청을 민주당에서 들어준 것이 있느냐"며 "지금 이 시기에 안전을 내세워 물타기 하고 상대 후보의 지지율을 낮추려는 의도라는 것을 대한민국 국민 중에 모를 사람이 없다"고 주장했다.



이에 민주당은 "국회는 국회의 일을 해야 한다"며 반박에 나섰다.

20일 오전 서울 여의도 국회에서국토교통위원회 전체회의가 열리고 있다.

여당 간사인 민주당 복기왕 의원은 "이 건은 서울시뿐만 아니라 대한민국 전체의 문제"라며 "정작 해당 상임위인 국토위에서 이를 다루지 않으면 우리 자신의 책임을 방기하는 것이라는 판단에 따라 상임위를 개최했다"고 설명했다.



같은 당 전용기 의원은 "아무리 선거 개시 하루 전이지만 국회는 국회의 일을 해야 한다"며 "수천 명이 위험한 상황인데 선거 때라 하지 말자는 것은 국민의힘이 얼마나 안전불감증에 빠졌는지 여실하게 보여주는 일"이라고 꼬집었다.

<연합>

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