소유, 10년 전 '삼전·하이닉스'에 묻어둔 1억…"자가 매입에 보탰다"

그룹 '씨스타' 출신 가수 소유가 10년 전 투자한 주식 수익으로 자가를 마련했다.

소유는 지난 19일 공개된 유튜브 채널 '스튜디오 수제'의 웹 예능 '간절한입'에 출연해 이 같은 사실을 밝혔다.

유튜브 채널 '스튜디오 수제' 캡처

이날 영상에서 소유는 재테크 관련 질문에 "주식을 하나도 모른다"면서도 "10년 전에 주식 공부를 해볼 겸 삼성전자와 SK하이닉스에 1억 원을 넣어두고 잊고 지냈다"고 말했다.

이어 "이번에 이사를 앞두고 어머니가 말씀하셔서 확인하게 됐다"며 "그때 넣어둔 주식 수익이 이번에 새 자택을 매입해 이사하는 데 큰 보탬이 됐다"고 전했다.

최근 6년간 거주하던 한남동 고급 빌라를 떠나 새 집으로 이사하게 됐다는 소유는 "인생이 어떻게 될지 모르니 내 돈을 지키기 위해 최근 6개월에서 1년 정도 본격적으로 재테크 공부를 하고 있다"고 덧붙였다.

한편 소유는 최근 새 앨범 '오프 아워스(Off Hours)'를 발매하고 활동 중이다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지