전북 출생아 수 2년 연속 증가…‘반할 주택’ 둥 전북형 저출생 대책 효과 가시화

전북 지역 출생아 수가 최근 2년 연속 증가하며 장기간 이어졌던 감소세에서 벗어나 반등 흐름을 이어가고 있다. 전북도는 저출생 위기 극복을 위해 추진한 ‘전북형 반할주택’과 ‘24시간 돌봄체계’ 등 생활 밀착형 인구정책이 가시적인 성과로 이어진 것으로 분석한다.

20일 전북도에 따르면 관내 출생아 수는 2023년 6622명에서 2024년 6780명, 지난해 7041명으로 증가세를 기록했다. 지난해 출생아 수는 전년 대비 261명 늘어 3.85% 늘어난 것이며, 2023년과 비교하면 419명 증가한 수치다.

전북도 공공 예식(전북 마이웨딩) 장소로 운영 중인 전주 전라감영의 전통혼례장 모습(위)과 전북도 출생 및 혼인 현황.

전북 출생아 수는 2012년 이후 지속적인 감소세를 보여왔지만, 최근 들어 증가세로 전환되면서 정책 효과가 본격화되고 있다는 평가가 나온다. 전북도는 2024년 ‘전북청년 희망 하이(High), 아이 하이(Hi) 프로젝트’를 발표하고 청년과 신혼부부 중심의 저출생 대응 정책을 추진해 왔다. 이 사업은 취업·결혼은 가볍게, 출생은 건강하게, 양육은 행복하게, 가족친화문화 확산 등 4대 분야를 중심으로 생애 주기별 지원 체계를 구축한 것이 핵심이다.

특히, 전국 최초로 추진 중인 ‘전북형 반할 주택’은 대표적인 출산 연계 주거정책으로 주목받고 있다. 반할 주택은 임대 보증금을 최대 5000만원까지 최장 10년간 무이자로 지원하고, 시세의 절반 수준 임대료로 거주할 수 있는 공공임대주택이다. 자녀를 1명만 출산해도 월 임대료를 전액 감면해 주는 파격적인 혜택을 담고 있다.

현재 장수군·남원시·임실군에서 1단계 사업으로 총 320세대 규모로 추진 중이며, 올해 하반기 민간사업자 공모를 거쳐 내년 착공할 계획이다. 또 지난 4월에는 2단계 대상지로 진안군과 순창군이 선정돼 총 200세대 규모 공급이 추진되고 있다.

보육과 돌봄 분야 정책도 출산 친화 환경 조성에 힘을 보태고 있다. 전북도는 전국 최초로 어린이집 필요 경비 전액 지원 정책과 24시간 돌봄 체계 구축 등을 통해 부모들의 양육 부담을 줄이고 있다. 난임 진단비와 시술비 추가 지원, 산후 건강관리 지원 등 임신과 출산 전 과정 지원도 확대하고 있다.

도는 향후 저출생 대응 정책을 단기 사업이 아닌 지속 가능한 인구정책으로 발전시킬 계획이다. 청년층의 지역 정착을 위한 일자리 확대와 생활 기반 확충, 돌봄·교육 지원 강화 등을 통해 ‘아이 낳고 키우기 좋은 전북’ 조성에 속도를 낼 방침이다.

전북도 관계자는 “출생아 수 2년 연속 증가는 도민과 행정이 함께 만든 의미 있는 변화”라며 “청년들이 결혼과 출산에 희망을 품을 수 있도록 주거와 일자리, 돌봄과 교육을 아우르는 정책을 흔들림 없이 추진할 방침”이라고 말했다.

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