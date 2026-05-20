인천공항 생산유발효과는 123조원

인천국제공항의 2024년 기준 생산유발효과는 123조원에 이르는 것으로 나타났다.

인천국제공항공사는 2024년 기준 인천공항의 경제적 파급효과를 분석한 결과 총 생산유발효과 123조원, 총 부가가치유발효과 약 51조원, 총 취업유발효과 약 66만명을 창출한 것으로 나타났다고 20일 밝혔다.

이같은 수치는 인천공항이 직접 창출한 경제적 효과와 관광연계산업의 경제효과를 포함한 것이다. 동일한 방법으로 지역경제 파급효과를 분석한 결과 총 지역생산유발효과는 약 51조원을 기록하며 인천지역총생산(GRDP)의 약 41%를 차지하는 것으로 나타났다.

2024년 인천공항 직접연계산업의 생산유발효과는 약 67조원, 부가가치유발효과는 약 26조원, 취업유발효과는 약 23만명으로 나타났다.

공항과 연계한 관광산업·외국인 관광객 소비지출 등 관광연계산업 효과까지 포함할 경우 총 생산유발효과는 약 123조원, 총 부가가치유발효과는 약 51조원, 총 취업유발효과는 약 66만명으로 분석됐다.

관광연계산업을 포함한 총 부가가치 유발효과(GDP 대응지표)는 국가 명목GDP의 약 2% 수준이며, 총 생산유발효과는 명목GDP의 약 4.8% 수준에 해당하는 경제적 파급효과를 창출했다.

인천지역경제에 미친 영향은 2024년 인천공항 직접연계산업 기준 생산유발효과가 약 48조원, 부가가치유발효과는 약 18조원, 취업유발효과는 약 17만명으로 나타났다.

관광연계산업을 포함한 총 경제효과로 분석범위를 넓힐 경우 총 생산유발효과는 약 51조원, 총 부가가치유발효과는 약 19조원, 총 취업유발효과는 약 21만명으로 분석됐다.

특히 관광연계산업을 포함한 총 생산유발효과(중간재 포함)는 인천 명목GRDP의 약 41%, 총 부가가치유발효과(지역GRDP 개념 대응)는 인천 명목GRDP의 약 16% 수준에 해당해 인천공항이 인천지역 경제활동과 산업 생태계 전반에 높은 파급효과를 미친 것으로 나타났다.

세부 산업별로는 △항공운송 서비스 △상업시설 사업자 △관광연계산업 등이 경제적 기여도가 큰 것으로 분석됐다.

항공운송 서비스 부문은 인천지역경제 기준 생산유발효과 약 31조원, 부가가치유발효과 약 11조원, 취업유발효과 약 7만 7000명을 창출한 것으로 나타났다.

또 공항 상업시설 사업자 부문에서도 면세점·식음시설·리테일 등을 중심으로 높은 경제효과가 나타났다. 면세점 부문은 인천지역 기준 약 2조6000억원의 생산유발효과와 약 1조4000억원의 부가가치유발효과(지역 명목GRDP의 1.1%)를 창출했다.

관광연계산업의 경우 외국인 방한수요 회복 및 국내 소비지출 확대에 따라 국가경제 생산유발효과는 약 39조원, 부가가치유발효과는 약 18조원, 취업유발효과는 약 33만명으로 분석됐다.

김범호 인천국제공항공사 사장직무대행은 “이번 경제효과 분석을 통해 인천공항이 본연의 항공운송 기능을 넘어 대한민국 경제와 지역 상생발전을 견인하는 핵심 성장동력으로 자리매김했음을 확인할 수 있었다”며 “앞으로도 공항 본연의 역할에 충실한 가운데 공항경제권 개발, K-공항 수출 등 신성장사업으로 외연을 확대해 양질의 일자리 창출과 국가 경쟁력 강화에 기여해 나가겠다”고 말했다.

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