‘소리의 마녀’ 한영애, 21일 경인방송서 6시간 라디오 생방 진행

데뷔 50주년 콘서트를 앞둔 ‘소리의 마녀’ 한영애가 6시간 연속 라디오 생방송 출연에 도전한다.

20일 소속사 나무뮤직과 경인방송에 따르면, 한영애는 21일 목요일 정오~오후 2시 경인방송 iFM 라디오 ‘박현준의 라디오 가가’를 시작으로 오후 2시~4시 ‘언제나 좋은 날’(스페셜 DJ 정인)을 거쳐 오후 4시~6시 ‘올웨이즈 인천 배칠수입니다’까지 ‘마라톤 출연’을 이어갈 계획이다.

한영애는 이번 특집을 통해 가수 인생 50년 이야기와 특별한 라이브를 두루 들려줄 예정이다.

먼저, ‘라디오 가가’에서는 해바라기 시절 등 데뷔 초기에 영향을 준 가요와 팝 음악을 소개한다.

이어 ‘언제나 좋은 날’은 ‘한영애가 뽑은 한영애 불후의 명곡’을 중심으로 진행된다.

‘올웨이즈 인천’은 50년간 한영애 노래를 사랑해 준 대중의 이야기를 다룬 ‘나의 한영애’란 테마로 방송된다.

안병진 경인방송 편성제작국장은 “한국적 포크, 블루스, 록, 일렉트로닉 뮤직 등 50년간 대중음악의 거의 모든 장르를 넘나든 거장 음악가 한영애 선생이야말로 케이팝의 원류”라면서 “우리 방송 역사에 유례를 찾기 힘든 그의 특별한 라디오 투어에 경의와 감사를 보낸다”고 말했다.

특집 방송은 21일 정오부터 오후 6시까지 ‘경인방송 iFM 라디오’ 앱, 또는 포털 다음(DAUM)의 경인방송 라이브 채널을 통해 실시간으로 청취할 수 있다.

한편 한영애는 다음 달 13일과 14일 서울 송파구 우리금융아트홀에서 콘서트를 열고, 전국 투어의 대장정을 시작한다.

4월 발표한 50주년 신곡 ‘스노레인(SnowRain)’을 비롯해 음악 인생을 정리하는 다양한 대표곡을 들려줄 예정이다.

콘서트 티켓은 NOL 티켓, 티켓링크에서 예매할 수 있다.

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