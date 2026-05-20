이민정 안타까운 가족사…"사촌오빠, 아기 두고 세상 떠나"

배우 이민정이 안타까운 가족사를 고백했다.

19일 유튜브 채널 '이민정 MJ'에는 가수 겸 배우 비가 게스트로 출연해 이야기를 나누는 모습이 담긴 영상이 공개됐다.

배우 이민정. 유튜브 캡처

영상에서 이민정은 10년 전 비와 함께 출연한 SBS 드라마 ‘돌아와요 아저씨’ 출연 이유를 밝혔다.

이민정은 "대본 자체가 재밌기도 했지만 사실 개인적인 사연이 있었다"고 말문을 열었다.

그러면서 "제가 가장 아끼고 사랑했던 사촌오빠가 작품을 만나기 2년 전에 어린 아기를 남겨두고 갑작스럽게 세상을 떠났다"며 "아기를 두고 하늘나라로 갔는데 너무 만나고 싶은 마음이 있지 않나"라고 했다.

이민정은 "드라마 속 남자 주인공이 세상을 떠난 뒤 다른 사람의 몸을 빌려 환생하고 가족의 주위를 맴돌며 보살피는 설정"이라며 "내 상황과 너무 닮아 있어 더 감동적으로 느껴졌다"고 했다.

그는 "사실 속상한 것은 '아이리스'를 한 건 세상이 다 아는데 '돌아와요 아저씨'는 시청률이 안 나와서 사람들이 모를 수도 있다"고 말하며 아쉬움을 내비쳤다.

<뉴시스>

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