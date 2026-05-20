[알립니다] 농·수산업 혁신 이끌 주역을 찾습니다

세계일보는 한국 농·수산업의 밝은 미래를 위해 헌신하신 분들을 격려하기 위한 ‘제32회 세계 농·수산업기술상’ 후보자 추천을 받습니다. 세계 농·수산업기술상은 농·수산업분야의 새로운 기술 개발과 소득 향상을 위해 노력하신 분들의 노고를 인정하고, 그 성과를 널리 알리기 위해 제정되었습니다. 이번 시상식을 통해 농·수산업의 희망과 비전을 제시하고, 다가올 미래를 준비하는 중요한 계기가 되기를 바랍니다. ‘제32회 세계 농·수산업기술상’에 농·수산업에 종사하는 분들의 많은 관심과 참여를 부탁드립니다.



△시상분야 : ①농업 ②수산업



△시상내역



※농업분야



①대 상 : 기술개발부문(식량작물, 원예특작, 축산, 농식품 가공 및 융복합) 1명 또는 1개 단체, 협동영농부문 1개 단체(각 1,000만원)



②우수상 : 기술개발부문(식량작물, 원예특작, 축산, 농식품 가공 및 융복합) 1명 또는 1개 단체, 협동영농부문 1개 단체(각 500만원)



※수산업분야



①대 상 : 기술개발 및 보급 부문 1명 또는 1개 단체(1,000만원)



②우수상 : 기술개발 및 보급 부문 1명 또는 1개 단체(500만원)



※공통(농·수산업)



①대 상 : 기관단체부문 1개 단체(200만원)



②특별상 : 부문별 유공공무원 또는 개인 1명씩(각 200만원)



△접수기간 : 2026년 5월 22일(금) ~ 7월 24일(금)



△수상자 발표 및 시상식



①수상자 발표 : 2026년 9월 중 ②시상식 : 2026년 9월 하순 중 예정



※세부 일정은 접수 및 심사일정에 따라 변경될 수 있음



△접수 및 문의 : 세계 농·수산업기술상 담당자(02-2000-1574~5)



(04387)서울시 용산구 서빙고로 17 세계일보 33층 대외협력국

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