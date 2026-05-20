삼성전자, 구글과 손잡고 AI 글라스 시대 연다

삼성전자와 구글이 19일(현지 시각) 미국 캘리포니아 마운틴뷰에 소재한 구글 본사에서 열린 ‘구글 I/O 2026’에서 ‘안드로이드 XR’ 기반 인공지능(AI) 글라스 2종을 공개했다.

지난해 12월 양사가 글로벌 아이웨어 브랜드 젠틀몬스터 및 워비파커와의 AI 글라스 협업을 발표한 이후, 실제 디자인을 공개한 것은 이번이 처음이다. 이날 행사에서 젠틀몬스터의 대담하고 독창적인 스타일이 돋보이는 모델과 워비파커의 전통을 담은 클래식한 모델이 각각 공개됐다.

삼성전자가 구글 본사에서 열린 ‘구글 I/O 2026’에서 ‘안드로이드 XR’ 기반 인공지능(AI) 글라스 2종을 공개했다. 삼성전자 제공

젠틀몬스터는 실험적이고 세련된 미학으로 글로벌 패션 아이웨어 트렌드를 선도한 브랜드로, 워비파커는 일상적인 편안함과 정제된 디자인의 조화를 추구하는 브랜드로 알려져 있다. 양사는 삼성전자의 정밀한 하드웨어 기술과 구글의 개인화된 AI 서비스를 집약하고 아이웨어 파트너사의 독창적인 디자인을 결합해, 사용자가 일상에서 이질감 없이 상시 착용할 수 있는 가볍고 세련된 ‘안경 폼팩터’를 완성했다.

이번에 선보인 AI 글라스는 갤럭시 AI폰의 핵심 기능을 보조하는 ‘컴패니언(companion)’ 기기로, 사용자가 스마트폰을 꺼내지 않고도 일상 속에서 고도화된 AI 경험을 누릴 수 있도록 설계됐다. 삼성전자 관계자는 “신규 AI 글라스는 디스플레이는 없지만 스피커, 카메라, 마이크가 내장되어 있다”며 “사용자의 상황을 실시간으로 이해하고 번거로운 조작 없이 음성만으로 다양한 편의 기능을 실행할 수 있다”고 강조했다.

사용자는 스마트폰과 연동된 구글 AI ‘제미나이(Gemini)’를 호출해 스마트폰을 보지 않고도 목적지까지 길 안내를 받거나,

주변 카페 추천, 음료 주문까지 음성만으로 간편하게 진행할 수 있다. 또한, 대화 상대의 목소리 톤을 반영한 실시간 음성 번역뿐 아니라, 메뉴판이나 표지판 등 사용자가 보고 있는 텍스트를 번역해 들려준다.

스마트폰으로 수신된 메시지를 요약해 알려주며, 별도의 조작 없이 음성만으로 캘린더에 일정을 추가할 수도 있다. AI 글라스에 탑재된 카메라로 현재 보고 있는 장면을 촬영하는 것도 가능하다.

김정현 삼성전자 MX사업부 부사장은 “이번 AI 글라스는 삼성의 AI 비전을 확장하는 중요한 이정표”라며 “삼성의 모바일 리더십과 파트너사와의 협업을 바탕으로 갤럭시 생태계 경험을 확장해 더 의미있는 사용자 경험을 제공하는 데 집중할 것”이라고 전했다.

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