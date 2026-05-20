구로구, 커피전문점 종이팩 수거 재활용 추진

서울 구로구는 20일부터 12월31일까지 ‘커피전문점 종이팩 수거 시범사업’을 실시한다고 19일 밝혔다.



구에 따르면 사업 대상은 커피 찌꺼기 재활용 사업에 참여하고 있는 커피전문점 가운데 종이팩 수거 참여를 희망하는 업소다.



수거 품목은 우유 팩과 주스 팩 등 멸균 팩과 일반 종이팩류다. 수거 업체는 매주 금요일 업소를 방문해 커피 찌꺼기와 종이팩을 무상 수거할 예정이다. 원활한 재활용 처리를 위해 종이팩은 내용물을 비우고 세척·건조한 뒤 배출해야 한다.



수거된 종이팩은 이물질 제거와 재처리 과정을 거쳐 화장지 등 재생 종이제품의 원료로 활용될 예정이다.



구는 이번 사업이 생활폐기물 감량과 지역 자원순환 활성화에 기여할 것으로 보고 있다. 시범사업이 종료된 후에는 월별 수거 실적과 참여율, 민원 발생 여부 등을 분석해 사업 지속 여부와 확대 방안을 검토할 계획이다.



구로구 관계자는 “커피전문점에서 발생하는 주요 폐자원을 한 번에 회수하는 방식으로 분리배출 부담을 줄일 수 있다”며 “앞으로도 일상 속 재활용 참여를 확대할 수 있도록 다양한 자원순환 정책을 지속 추진하겠다”고 말했다.

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