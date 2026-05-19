美, 韓에 다목적 헬기 등 42억달러 규모 군수 장비 판매

미국 도널드 트럼프 행정부가 한국에 다목적 헬기와 아파치 업그레이드 프로그램 등 42억달러(약 6조2600억원) 규모의 군수 장비를 판매하기로 했다.

미 국무부 정치·군사국은 18일(현지시간) 보도자료를 통해 한국 정부가 요청한 MH-60R 다목적 헬기(사진) 24대와 관련 무기 및 장비에 대한 대외군사판매(FMS)를 승인했다고 밝혔다. 판매 예상 비용은 30억달러라고 국무부는 전했다. 국무부는 이번 판매가 “한국 해군의 다목적 헬기 능력을 강화하고 적을 억제할 신뢰할 수 있는 전력을 제공함으로써 현재 및 미래 위협에 대응할 능력을 향상시킬 것”이라고 설명했다. 주 계약업체는 록히드마틴 로터리 앤드 미션 시스템스라고 국무부는 설명했다.



국무부는 또한 12억달러 규모의 AH-64E 아파치 업그레이드 프로그램을 위한 FMS 역시 승인했다고 밝혔다. 국무부는 해당 판매가 “한국 육군의 중형 공격 헬기 능력을 강화할 것”이라고 했다. 주 계약업체는 보잉사다.



국무부는 두 건의 판매를 발표한 뒤 한국에 대한 이번 군사 장비 판매가 “인도태평양 지역의 정치적 안정과 경제적 발전을 위한 중요한 세력인 주요 동맹국의 안보를 강화함으로써 미국 외교 정책 및 국가 안보 목표를 뒷받침할 것”이라고 언급했다.

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