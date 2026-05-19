현금부자 몰린 서울 청약시장… 고분양가 논란에도 흥행

서울 청약시장이 다시 뜨거워지고 있다. 시세차익이 기대되는 무순위 청약 ‘줍줍’에 수만명이 몰리고 고분양가 논란이 불거진 단지들까지 잇따라 계약을 마치면서다. 다주택자 양도소득세 중과 재개 이후 집주인들이 매물을 거둬들이는 가운데, 수도권 공급 불안 우려까지 커지면서 “지금 아니면 더 오른다”는 불안심리가 청약시장으로 번지고 있다는 분석이 나온다.



19일 한국부동산원 청약홈에 따르면 서울 서대문구 남가좌동 ‘DMC 가재울 아이파크’ 전용면적 59㎡B 생애 최초 특별공급 계약취소분 1가구 모집에는 1만9674건의 청약 신청이 접수됐다. 분양가는 2023년 최초 공급 당시와 같은 8억5690만원으로 책정됐다. 주변 시세가 크게 오른 상황에서 최대 4억원 안팎의 시세차익이 기대되면서 수요가 몰린 것으로 풀이된다.

서울 남산에서 바라본 서울 시내 아파트 단지의 모습. 뉴스1

고분양가 논란이 불거진 단지들도 잇따라 완판 행진을 이어가고 있다. 동작구 노량진6구역 재개발 단지 ‘라클라체 자이드파인’은 전용면적 59㎡ 최고 분양가가 22억원을 넘는 논란에도 일반분양 369가구 중 2가구만 남기고 사실상 계약을 마쳤다. 용산구 ‘이촌 르엘’ 일반 분양 물량도 모두 계약 완료됐다.



청약 열기와 달리 수도권 주택사업 경기 전망은 오히려 악화하는 분위기다. 주택산업연구원에 따르면 5월 수도권 주택사업경기전망지수는 72.9로 전월 대비 5.3포인트 하락했다. 서울·경기·인천 모두 지수가 내렸으며 금리 상승과 대출·세제 규제 강화 우려 등이 영향을 미친 것으로 분석됐다. 반면 비수도권은 18포인트 오른 78.6으로 상승했다. 지방 비규제 지역에 대한 관심이 커진 데다 조선·자동차 업황 개선 기대 등이 영향을 미친 것으로 풀이된다.



업계에서는 다주택자 양도세 중과 재개 이후 기존 매물이 줄어드는 가운데 수도권 신규 공급 전망까지 어두워지면서 서울 핵심지 신축 아파트로 수요가 더 몰리고 있다고 보고 있다. 특히 대출 규제로 현금 동원력이 중요해지면서 청약시장이 사실상 ‘현금부자 중심’으로 재편되고 있다는 평가도 나온다.



김덕례 주택산업연구원 주택정책연구실장은 “서울은 새 아파트 공급 부족 우려가 큰 상황인데 전세 물량까지 줄어들면서 청약 대기 수요가 계속 쌓이고 있다”며 “전셋값 부담이 커질수록 핵심지 신축 아파트로 수요가 더 몰릴 가능성이 있다”고 말했다. 한 분양업계 관계자도 “서울은 늘 공급이 부족하다는 인식이 강하고 양도세 중과 재개 이후 기존 매물까지 줄어들면서 청약으로 수요가 더 몰리고 있다”며 “신축이라면 분양가가 높아도 시세 상승 기대에 현금 여력 있는 수요자 중심으로 계속 몰릴 것”이라고 내다봤다.

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