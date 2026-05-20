카카오모빌·HD현대, 물류 자동화 ‘맞손’

HD현대사이트솔루션과 카카오모빌리티가 손잡고 무인 물류 시장 공략에 나선다. HD현대 건설기계 사업 중간 지주사인 HD현대사이트솔루션은 최근 카카오모빌리티와 ‘차세대 무인 물류 및 피지컬 AI 생태계 구축을 위한 전략적 협력 업무협약(MOU)’을 체결했다고 19일 밝혔다.

HD현대사이트솔루션, 카카오모빌리티와 물류 자동화시장 공략. HD현대사이트솔루션 제공

이번 협력으로 양사는 지능형 물류 실행 플랫폼 구축에 나선다. HD현대사이트솔루션의 무인 자율화 산업차량(지게차) 및 물류 현장 관제 솔루션 역량과 카카오모빌리티의 이기종(제조사·운영체제·통신방식 형태가 다른 종류) 이동체 통합 관제 및 작업 최적화 등의 플랫폼 역량을 결합해 장비-플랫폼-데이터가 하나로 연결된 통합체계를 만드는 것이 핵심이다. 이를 통해 기존 물류 환경에서 공정별 데이터 단절로 발생했던 운영 비효율, 작업 지연 등을 해결할 수 있다고 HD현대사이트솔루션은 설명했다.



양사는 올해 공동 시연 행사와 기술검증을 추진해 실제 물류 현장에서 기술 적용 가능성과 사업성을 확인할 계획이다. 글로벌 시장조사기관 스페리컬 인사이트에 따르면 국내 물류 자동화 시장 규모는 매년 15% 이상 고성장을 통해 2035년 48억달러(7조1000억원) 규모에 이를 것으로 전망된다.

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