"삼성전자 노조, 절차무시에 협박까지"…노조원, 노동부 진정

삼성전자 최대 노조인 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자지부(이하 초기업노조) 조합원들이 노조 지도부가 절차를 무시해 파업을 결의하고 불참자에 대한 협박까지 했다면서 고용노동부에 진정을 제기했다.



19일 업계에 따르면 최근 초기업노조 소속 일부 조합원은 현재 진행 중인 사측과의 교섭 및 파업 절차에서 노조의 위법 행위가 있었다며 시정 명령 및 행정지도를 요청하는 진정서를 노동부에 제출했다.

4월 23일 경기도 평택시 삼성전자 평택캠퍼스 앞에서 열린 삼성전자 노동조합 공동투쟁본부의 '투명하게 바꾸고, 상한폐지 실현하자-4/23 투쟁 결의대회'에서 조합원들이 구호를 외치고 있다.

진정인들은 최승호 초기업노조 위원장이 파업에 협조하지 않는 이들을 사측의 전환 배치나 해고 추진 시 우선 대상자로 정할 수 있다고 발언한 것도 노조법 위반인 동시에 형법상 강요죄에 해당한다고 지적했다.



최승호 위원장은 지난 3월 유튜브 방송에서 "만약 회사를 위해 근무하는 자가 있다면 명단을 관리해 추후 조합과의 협의가 필요한 강제 전환 배치나 해고에 이들을 우선적으로 안내할 것"이라고 말한 바 있다.



진정인들은 또 노조가 부문별 (성과급) 분배 비율에 대한 안건 변경을 요청하는 조합원들의 요청에 조합원 설문조사로 확정된 안건이라 변경이 불가하다고 주장했으나 실제 설문조사에 해당 문항이 없었다고 지적했다.



그러면서 노조가 반도체 부문인 DS에 대한 분배 비율을 자의적으로 정해 사측과 조율하는 동시에 완제품 부문인 DX에 대해선 안건 상정을 원천 봉쇄하고 있다고 전했다.



파업과 노조 규약 개정을 결의한 총회 역시 7일 전 공고를 의무화한 노조법과 규약을 무시한 채 3일 전에야 공고됐다.



회계감사 부재 시 위원장이 감사를 대행할 수 있도록 신설한 규약은 노조법이 명시한 회계감사의 독립성 및 견제 목적을 위배한 것이라고 진정인들은 주장했다.



노조가 조합비 결정을 노조 운영위원회에 위임하는 규약을 신설해 쟁의 기간 조합비를 5배로 인상한 것도 조합비 결정을 총회 전속 결의사항으로 정한 노조법에 어긋난다고 봤다.



진정인들은 "현재 조합의 행태는 노조의 본질적 가치인 연대와 민주주의를 스스로 훼손하고 다수결이라는 허울 아래 소수 부문을 철저히 탄압하는 독재에 다름 아니다"며 "이런 치명적 위법을 안고 파업이 강행된다면 돌이킬 수 없는 노사 갈등과 대량 해고 등 심각한 사회적 파장이 예견된다"고 밝혔다.



이들은 앞서 노조의 교섭 요구안 효력을 정지하고 단체교섭 등 후속 절차를 금지해달라는 가처분 신청을 제기했다.



오는 20일에는 수원지방법원 심문기일 진행을 앞두고 기자회견을 열고 조합원들의 의견이 충분히 반영된 교섭 요구안을 다시 마련하라고 촉구할 예정이다.

<연합>

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