삼성전자 노사, 사후조정 재개…"이견 일부 좁혀져 타결가능성"

삼성전자 노사의 총파업 전 마지막 협상이 될 수 있는 2차 사후조정이 19일 오전 10시 정부세종청사 중앙노동위원회(이하 중노위)에서 재개됐다.



박수근 중노위원장은 이날 회의실로 이동하며 조정안 제시 여부를 묻자 "최종적으로 양 당사자가 타결될 수 있는지를 보고, (합의가) 안 되면 조정안을 낼 것"이라며 "아직은 타결 가능성이 있으니 그걸 보고 하겠다"고 말했다.

박수근 중앙노동위원장이 19일 정부세종청사 중앙노동위원회에서 열린 삼성전자 2차 사후조정 2일차 회의에 들어가며 밝은 표정으로 취재진의 질문에 답하고 있다.

또 이견이 좁혀지는지 여부에 대해 박 위원장은 "일부 좁혀지고 있다"면서 "(오전에) 전날 이견이 있던 부분을 확인하겠다"고 했다.



조정안 초안이 만들어졌는지 여부에 대해선 "아직 마련되지 않았다"고 설명했다.



삼성전자 노사 양측은 이날 사후조정에 앞서 일찍 회의장에 도착했다.



사측 교섭위원인 여명구 DS(디바이스솔루션·반도체 사업 담당) 피플팀장은 이날 오전 8시 20분 도착해 "최선을 다하겠다"며 회의장으로 들어갔다.



노측 교섭위원인 삼성전자 노조 공동투쟁본부의 최승호 위원장은 이날 오전 8시 51분 회의장으로 향하며 'DX(디바이스 경험) 부문 말한 부분에 대한 설명 부탁드린다', '각오 한마디 해달라' 등 질문에 아무런 답을 하지 않았다.

삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자지부 최승호 위원장이 총파업 예고 시점을 이틀 앞둔 19일 정부세종청사 중앙노동위원회에서 열린 2차 사후조정 2일차 회의에 참석하고 있다.

전날부터 시작된 2차 사후조정은 이날 오전 10시 시작해 오후 7시 종료 예정이다.



다만, 논의가 길어지면 회의 종료 시각이 더 늦어질 수 있고, 총파업 바로 전날인 20일까지 연장될 가능성도 있다.



지난 11∼12일 진행된 1차 사후조정도 12일 자정을 훌쩍 넘겨 13일 새벽 끝났다.



이날 회의 관건은 중노위가 양측에 공식적인 최종 조정안을 제시할 수 있을지 여부다.

삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자지부 최승호 위원장이 총파업 예고 시점을 이틀 앞둔 19일 정부세종청사 중앙노동위원회에서 열린 2차 사후조정 2일차 회의를 하기 위해 조정회의장으로 들어가고 있다.

중노위가 제시한 조정안을 노사가 모두 수락하고 서명하면, 단체협상과 같은 법적 효력이 발생한다.

전날 회의에서 중노위는 조정안 마련을 위해 양측 입장을 적극 수렴했다. 노사의 주요 쟁점 사안인 성과급 재원 기준과 상한 등에 대해 다양한 대안을 내며 양측의 입장차를 조율하기 위해 노력했다.



그러나 노사 한쪽이라도 조정안을 거부하면 협상은 결렬이고, 이는 파업으로 직결될 가능성이 크다.



노조 측이 예고한 파업 돌입 시점은 오는 21일로 이틀 뒤다. 임박한 시점을 고려하면 이번 사후조정이 사실상 마지막 협상 기회로 여겨진다.



정부는 국가 경제에 미칠 악영향에 대해 우려하며 파업 추진을 저지하기 위한 긴급조정권 발동 가능성을 언급했다. 이에 삼성전자 노조를 비롯한 노동계는 반발하고 있다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지