선관위, 6·3 지방선거 보조금 570억여원 지급

중앙선거관리위원회는 18일 6·3 지방선거 관련 보조금으로 570억7600여만원을 정당들에 지급했다고 밝혔다.

지급된 보조금은 선거보조금 536억2000만원, 여성추천보조금 22억1000만원, 장애인추천보조금 5억70000만원, 청년추천보조금 6억6000만원 등이 지급됐다.

서울특별시선거관리위원회가 18일 서울 영등포구 여의도한강공원에서 제9회 지방선거 투표 참여 홍보를 위한 무인 비행선 운행과 홍보 캠페인을 진행하고 있다. 연합

정당별 지급 내역을 보면 더불어민주당(152석) 258억8490만원(45.4%), 국민의힘(106석) 237억6335만원(41.6%), 조국혁신당(12석) 46억1488만원(8.1%), 개혁신당(3석) 14억4638만원(2.5%), 진보당(4석) 12억8861만원(2.3%), 기본소득당(1석)과 사회민주당(1석) 각 3940만원(0.1%)이다.

선거보조금은 후보자를 추천한 정당에 지급한다. 국회 교섭단체 구성 여부와 의석수 비율, 최근 총선이나 전국 단위 선거의 득표수 비율에 따라 배분된다.

여성·장애인·청년추천보조금은 지역구 지방의회 의원선거(광역, 기초)에 각 여성·장애인·청년(39세 이하) 후보자를 추천한 정당에 지급되고, 여성·장애인·청년 후보자 추천 비율과 국회 의석수 비율, 최근 총선 득표수 비율 등에 따라 배분한다.

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