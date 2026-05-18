5월 중순에 김천 한낮 기온 36도…전국 곳곳 ‘5월 중순 기온 신기록’

5월 중순인데 한낮 기온이 36도까지 올랐다. 36도는 ‘폭염’ 기준선을 3도나 뛰어넘는 수준이다. 기상청에서는 일 최고기온이 33도를 넘으면 ‘폭염일’로 본다.

18일 기상청 관측 기록을 보면 18일 오후 2시40분 경북 김천 기온이 36도를 기록했다. 비슷한 시각 경북 경주 기온은 35.9도를 기록했다.

무더운 날씨를 보인 18일 서울 영등포구 여의도한강공원에서 작업자들이 물놀이장을 청소하고 있다. 연합

이는 경주에서 지금과 같이 기상관측을 시작한 2010년 8월 이후 5월 중순 기온으로는 가장 높다. 경주 5월 중순 기온 종전 최고치는 17일 기록된 34.8도, 그 이전 최고치는 16일 기록된 33.8도로 연일 기록을 갈아치우고 있다. 경주의 이날 최고기온은 5월 전체로 따져도 역대 두 번째로 높았다. 경주 5월 최고기온 기록은 2017년 5월 29일 기록된 36.2도다.

이날 대구 기온도 34.7도까지 올라 5월 중순 최고기온 신기록이 세워졌다. 대구도 17일(최고기온 34.1도)에 이어 연이틀 기록이 경신됐다.

광주도 대구와 마찬가지로 17일(최고기온 32.1도)에 이어 이날(32.4도) 이틀 연속으로 5월 중순 최고기온이 바뀌었다. 전북 고창(최고기온 30.8도), 충북 보은(31.1도), 경북 문경(33.0도)·청송(33.9도)·의성(33.7도)·구미(34.9도)·영천(33.6도), 경남 거창(33.2도) 등에서도 5월중순 기온 역대 최고치가 이날 기록됐다.

눈길을 끄는 점은 기상 관측 지점 해발고도가 773ｍ로 높은 강원 대관령에서도 5월 중순 최고기온 신기록이 세워진 점이다. 이날 대관령 최고기온은 28.6도로 1971년 7월 관측을 시작한 이래 5월 중순 기온으로는 가장 높았다. 종전 1위는 지난 16일 기록된 28.6도였다. 대관령 17일 최고기온도 28.0도로 5월 중순 기온으로는 역대 4번째로 높은 수준이다.

우리나라가 고기압 영향권에 놓여 하늘에 구름이 없이 맑은 날이 이어지면서 일사에 의한 때 이른 더위가 이어지고 있다. 더위는 고기압이 동쪽으로 물러나면서 구름이 많아지고, 20∼21일 전국에 비가 내리면서 완화될 전망이다.

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