국립전통예술중고 비리 의혹에 졸업생들 “철저 규명·엄중 조치 촉구”

국립전통예술중고등학교에서 불거진 입시·채용 비리 의혹과 관련해 졸업생들이 비상대책위원회를 구성하고 철저한 진상 규명과 책임자 처벌을 촉구하고 나섰다.

18일 문화연대에 따르면 ‘국립전통예술중·고등학교 타악 동문 비상대책위원회’는 이날 성명서를 통해 “학교 구성원과 사회에 큰 충격을 준 ‘입시비리 의혹’ 사안에 대해 깊은 우려와 분노를 표한다”고 밝혔다. 비리 의혹과 관련해 경찰 피의자 조사를 받으며 직위해제 처분을 받은 타악연희 전임교사가 최근 행정소송을 제기했는데, 학교에 복귀하려는 시도 아니냐며 목소리를 낸 것이다.

비대위는 “만약 이러한 상황이 사실이라면, 피해를 입은 학생들과 학부모, 학교의 명예를 심각하게 훼손하는 행위이자 교육자로서 최소한의 윤리의식조차 저버린 것”이라며 “학교 공동체의 신뢰를 무너뜨린 당사자가 아무런 성찰 없이 다시 교육 현장으로 복귀하려는 시도는 결코 묵과될 수 없다”고 비판했다. 이어 “예술교육은 무엇보다 공정한 평가와 신뢰를 바탕으로 이루어져야 한다”며 “입시와 성적은 학생들의 미래와 직결되는 문제이며, 이를 왜곡하거나 사적으로 이용하려는 시도는 결코 용납될 수 없다”고 강조했다.

비대위는 학교에 진상 규명과 재발방지 대책 마련을 촉구했다. 또한 진상 규명과 관련자에 대한 명확한 책임 규명, 합당한 징계도 요구했다.

비대위는 “국립전통예술중·고등학교는 학생들의 꿈과 미래를 지켜야 할 공간이지, 부정과 특권이 용인되는 장소가 되어서는 안 된다”며 “후배들이 더 이상 불공정과 부정 속에서 상처받지 않도록, 그리고 학교가 다시 신뢰받는 교육기관으로 바로 설 수 있도록 끝까지 지켜보고 행동할 것”이라고 덧붙였다.

한편 지난해 7월 학교 의혹과 관련해 논평을 냈던 문화연대는 “공공 예술교육의 공정성과 책임성 회복이라는 사회적 문제의식을 공유하는 차원에서 비대위의 성명서를 전달하게 됐다”고 설명했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지