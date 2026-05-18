“화해·협력 관계로 재정립”… ‘2026 통일백서’ 달라진 내용은

2025년과 2026년 각각 발행된 통일백서는 비슷한 대외 환경 속에서 발간됐다. 미·중 전략경쟁 심화, 러시아·우크라이나 전쟁 장기화, 북한의 ‘적대적 두 국가관계’ 기조 유지는 모두 한반도 정세에 큰 영향을 미치는 요인이다. 그러나 정책 방향은 뚜렷한 차이를 보인다. 2025 백서는 ‘자유민주주의 기반 통일’을 추구하고 대북 압박을 통해 북한의 변화를 유도에 방점이 찍혀 있었다. 2026 백서는 남북 간 신뢰 회복과 긴장 완화, 평화공존의 제도화를 우선 목표로 제시했다. 정권 교체에 따른 대북정책 기조의 변화에 따른 것이다.

18일 통일부가 공개한 ‘2026 통일백서: 2025 한반도 평화공존의 기록들’에 따르면, 같은 대외 환경 속에서도 올해 정부의 대북정책 기조는 지난해와 뚜렷한 차이를 보였다. 윤석열정부가 북한의 변화 유도에 방점을 찍었다면, 이재명정부는 남북 간 신뢰 회복과 평화공존을 우선 목표로 제시했다. 게티이미지뱅크 제공

18일 통일부가 공개한 ‘2026 통일백서 : 2025 한반도 평화공존의 기록들’은 이재명정부 출범 후 첫 백서로 정부의 연간 통일·대북정책 추진 현황과 중장기 통일 비전, 정책 방향 등을 담고 있다.



올해 백서는 북핵 불용, 대화를 통한 해결 원칙으로 북한의 변화 유도를 강조한 지난 정부의 통일백서와는 기조와 내용이 크게 달라졌다.



가장 큰 변화는 대북 접근법이다. 2025 백서는 전년 성과에 대해 “북한의 도발과 우리 재산권 침해 등 북한의 잘못된 행동에 대해 단호하게 대응함으로써 북한이 올바른 방향으로 변화하도록 노력했다”며 “‘담대한 구상’ 가동을 위한 전략적 환경을 조성하기 위해 북한의 핵위협을 억제하고, 핵개발은 단념시키며 대화를 통해 북핵문제를 해결하는 총체적 접근(3D) 노력을 전개했다”고 평가했다. ‘담대한 구상’은 윤석열정부가 2022년 제안한 대북정책이다. 북한이 비핵화 협상에 복귀하고 실질적 비핵화 조치에 나설 경우 경제·정치·군사분야의 포괄적 지원과 관계 개선 조치를 단계적으로 제공하겠다는 내용이다.

2026 백서는 ‘평화공존’을 우선 목표로 제시한다. 백서는 첫 장 제목부터 ‘통일’이 아닌 ‘한반도 평화공존 정책’으로 두고 “정부는 적대와 대결의 남북관계를 화해와 협력의 관계로 재정립하는 것을 한반도 정책의 최우선 과제로 삼고, 남북이 평화롭게 공존하고 함께 성장하는 한반도를 만들겠다는 의지를 담은 한반도 평화공존 정책을 정립했다”고 썼다.



대화, 교류협력의 중요성을 더욱 부각됐다. 지난해에는 ‘남북관계 기반 정비’란 마지막 장 아래 남북대화 재개 노력이 포함됐지만, 올해는 ‘남북대화’가 별도로 다섯 번째 장으로 편성됐다. 정동영 통일부 장관은 올해 백서 발간사에서 이와 관련해 “통일부 조직 개편으로 정부조직법 상 통일부의 핵심 기능인 남북 대화와 교류협력 기능이 전면 복원됐다”며 “법과 제도 정비를 통해 남북 교류협력의 추진 기반도 재건했다”고 강조했다.

정부서울청사 통일부 모습. 뉴스1

북한 인권 관련 서술 비중은 줄었다. 2025 백서가 ‘북한 인권과 인도적 문제’를 별도 장으로 구성하고 국제사회 공조, 북한인권보고서 발간 등을 핵심 성과로 제시했다면 2026 백서는 사회문화협력 장(章) 안에 ‘남북인권협력 추진’이라는 절(節)을 두는 방식으로 비중이 축소됐다. 백서 내 ‘북한인권’ 용어 사용 빈도도 156회에서 26회로 급감했다. 지난해 부록에 포함됐던 ‘유엔 북한인권결의 채택 현황’과 ‘유엔안전보장이사회 대북제재 현황’은 뺐다. 또 지난해 부록의 남북관계 주요 통계에서 가장 먼저 배치됐던 ‘국군포로·납북자·억류자 현황’과 ‘이산가족 현황’은 뒤로 밀렸다. 인권 문제를 대북 압박보다는 남북 협력 차원에서 접근하려는 기조가 반영된 것으로 해석된다.



올해부터는 ‘북한이탈주민’ 대신 ‘북향민’이라는 명칭이 사용되기 시작했다. 북향민은 ‘북한에 고향을 둔 사람’이라는 뜻으로, ‘북한 출신이면서 남한 국민으로 살아가는 복합적 정체성’을 표현하는 포용적 용어라는 게 통일부 설명이다. 영문 표기는 ‘North Korean-born citizens’로, 우리 법률에 의해 보호받는 동등한 시민이라는 의미를 담고 있다.



통일교육의 취지가 바뀐 것도 눈에 띈다. 2025 백서는 통일교육의 목적을 “국민이 자유민주주의에 대한 신념과 민족공동체 의식 및 건전한 안보관을 바탕으로 통일을 이룩하는 데 필요한 가치관과 태도 확립”으로 뒀다. 그러나 2026 백서는 평화·민주시민교육을 통일교육과 결합했다. “통일교육의 목표를 단순히 통일·북한 문제에 대한 지식 전달 차원을 넘어 한반도 평화공존 시대를 준비하기 위한 국민인식 제고에 두겠다는 정부의 의지를 반영한 것”이라고 한다.

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