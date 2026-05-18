서울시 “입찰문건상 영동대로 복합개발 시공·감리 책임자 서울시장 아냐”

서울시가 최근 수도권광역급행철도(GTX)-A 노선 삼성역 공사 구간의 철근 누락 논란과 관련해 ‘서울시 입찰 문건 상 시공·감리 책임자가 서울시장이라는 보도는 사실이 아니다’라고 해명했다.

18일 시는 해명자료를 통해 “조달청 공사입찰 공고문에 의하면 해당 공사의 수요기관은 서울특별시 도시기반시설 본부로 명기돼있다”며 “수요기관의 장은 도시기반시설본부장으로 시공·감리 책임자가 문건 상 서울시장이라는 보도는 사실이 아니다”라고 밝혔다.

17일 서울 강남구 GTX-A 노선 구간인 영동대로 지하 공간 복합개발 현장 모습. 연합뉴스

시는 “영동대로 복합개발 사업은 기본설계 기술제안입찰로 서울시 도시기반시설본부가 발주하는 공사”라며 “실제 실시설계와 시공은 시공사인 현대건설이 수행하며 품질과 시공 적정성 등에 대한 감리는 책임감리사인 삼안이 담당하고 있다”고 주장했다. 그러면서 “입찰 문건에 기재된 ‘수요기관’ 표현만을 근거로 마치 서울시장이 직접 시공·감리 책임자인 것처럼 연결해 시민들에게 왜곡된 인식을 유발한 데 대해 해당 언론사에 유감을 표한다”고 덧붙였다.

한편 시는 이와 관련해 국토교통부에 철근 누락 사실을 보고하기 이전에도 총 3차례에 걸쳐 국가철도공단에 이러한 사실을 보고했다고 강조했다.

시는 이날 보도 참고자료를 내고 “본 공사 위수탁 협약서(서울시-국가철도공단) 관련 절차에 따라 기둥 주철근 누락 사항이 포함된 감리보고서를 국가철도공단에 공문으로 총 3차례 보고했다”고 설명했다. 시에 따르면 시는 삼성역 구간 철근 누락 사항이 포함된 감리 보고서를 지난해 11월13일과 12월12일, 올해 1월16일 등 3차례 철도공단에 보고했다. 당시 공문 사본을 보면 서울시도시기반시설본부는 철도공단에 각각 작년 10·11·12월분 ‘영동대로 지하공간 복합개발공사’ 관련 월간 건설사업관리 보고서를 첨부해 발송했다.

앞서 국토부는 지난 15일 GTX-A 노선 삼성역 구간에서 시공 오류가 확인돼 긴급현장점검 등 조치에 착수했다고 발표했다. 당시 국토부는 서울시가 공사 오류를 작년 11월 인지하고도 국토부에는 올해 4월 말에야 보고해 문제가 있다고 밝혀 ‘늑장 보고’ 논란이 일었다. 국토부는 이를 근거로 철도공단과 서울시에 대한 감사에 착수했다.

시는 또 철근 누락 사실을 보고받고도 공사를 강행했다는 지적과 관련해 “시공사로부터 관련 사항을 통보받고 즉각적인 현장 안전 점검을 실시했으며 구조 안전성 검토 결과 기둥에 작용하는 하중을 건물 기둥이 충분히 버틸 수 있는 수준으로, 구조물 안전에 문제가 없는 것으로 검토돼 공사를 지속했다”고 해명했다. 아울러 현대건설이 제시한 보강공법 적용 시 구조적 안정성·시공 가능성·향후유지관리 영향 등을 종합적으로 검토했다고 덧붙였다.

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