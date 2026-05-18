EU-프랑스 국립 낙농협의회, 제주서 ‘치즈 캐라바닝’ 진행

‘2026 치즈 캐라바닝’ 참가자 단체사진 (제공=프랑스 국립 낙농협의회)

프랑스 국립 낙농협의회(CNIEL)가 유럽연합(EU)의 재정 지원을 받아 지난 5월 16일부터 17일까지 제주 ‘선셋코스트 카라반&캠핑장’에서 ‘2026 치즈 캐라바닝’ 행사를 진행했다. 이번 행사는 2024년부터 2026년까지 이어지는 유럽·프랑스 치즈 홍보 캠페인 ‘정통 치즈 - 유럽에서 만들어 프랑스에서 완성되다(Authentic Cheeses - Crafted in Europe, Perfected in France)’의 일환으로 마련됐다.

캠페인의 마지막 해를 기념해 제주에서 열린 이번 행사는 지난달 캠페인 인스타그램을 통해 프랑스 치즈에 관심 있는 팔로워를 대상으로 참가자를 모집했다. 최종 선정된 8명의 참가자는 동반 1인과 함께 행사에 참여해, 캐라반과 대정읍 노을해안로의 바다를 배경으로 다양한 프로그램을 체험했다. 또한 제주 로컬 매체 1곳을 포함한 총 3개 매체가 행사에 참여하여 현장을 취재했다.

행사는 ‘치즈 캐라바닝’이라는 콘셉트로 치즈 기획자 ‘치즈아재’가 진행을 맡아 프로그램을 진행했다. 첫째 날 참가자들은 프랑스 치즈 퀴즈쇼, 제주의 대표적인 화산 지형 요소인 현무암과 비교하여 치즈 무게 맞히는 게임, 프랑스로 캐라반 여행을 떠나는 콘셉트의 치즈 지도 게임, 팀별 요리 대회 등에 참여하여 프랑스 치즈에 대한 이해를 넓히고 치즈별 특징을 체험했다.

‘치즈 로드 트립 게임’을 즐기고 있는 참가자들의 모습 (제공=프랑스 국립 낙농협의회)

프랑스 치즈를 활용한 요리 실연도 이어졌다. 제주 프렌치 비스트로 ‘르부이부이’의 임정만 셰프는 에멘탈과 꽁떼를 활용한 크로크무슈와 까망베르, 푸름당베르를 곁들인 렌틸 샐러드를 선보였다. 참가자들은 프랑스 치즈의 풍미와 조합을 직접 맛보며 프로그램에 참여했다.

둘째 날 프로그램은 올크팩의 양윤실 셰프가 진행하는 ‘선데이 치즈 브런치’로 시작됐다. 참가자들은 꽁떼, 블루 도베르뉴, 제철 재료를 활용한 실연을 지켜본 뒤 치즈 샌드위치를 직접 만들어보는 시간을 가졌다. 이어진 시상식에서는 이틀간 진행된 프로그램에서 두각을 나타낸 팀을 대상으로 시상이 진행됐으며, 프랑스 치즈 세트 등 경품이 참가자들에게 전달됐다.

정통 치즈 캠페인 관계자는 “이번 치즈 캐라바닝 행사를 통해 제주의 자연에서 프랑스 치즈의 특징을 소개할 수 있었다”며 “캠페인의 마지막 해를 맞아 이어질 행사에도 많은 관심을 부탁드린다”고 밝혔다.

‘정통치즈(Authentic Cheeses)’는 한국, 중국, 일본에서 동시에 진행되는 유럽 치즈 홍보 캠페인으로, 프랑스산 치즈의 품질과 특성을 알리기 위해 셰프, 업계 전문인, 언론, 일반 소비자 등을 대상으로 인플루언서, 미디어 협업, 팝업과 백화점 프로모션 등 다양한 온·오프라인 행사를 진행하고 있다. 캠페인 관련 자세한 정보는 공식 홈페이지 및 인스타그램 계정을 통해 확인할 수 있다.

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