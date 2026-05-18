진로 불안 겪는 대구 청년들, 올해는 ‘딴길’서 적성 찾는다

대구시가 청년들의 진로 탐색과 자기계발을 지원하기 위한 체험형 교육 프로그램 ‘대구청년학교 딴길’ 참가자를 모집한다. 이 프로그램은 획일화된 취업 준비에서 벗어나 문화∙예술∙콘텐츠∙농업 등 다양한 분야를 직접 경험할 수 있도록 구성된 것이 특징이다.

대구청년학교 딴길 참여자 모집 포스터. 대구시 제공

대구시는 20일부터 6월10일까지 ‘대구청년학교 딴길’ 참여 청년 120명을 선착순 모집한다고 18일 밝혔다. 신청 대상은 대구에 거주하는 만 19세 이상 39세 이하의 청년이다.

‘청년학교 딴길’은 지역 청년단체가 직접 학과를 기획하고 운영하는 참여형 진로 프로그램이다. 일반적인 강의식 교육과 달리 프로젝트 수행, 현업 종사자 멘토링, 네트워크 형성 등을 중심으로 운영해 청년들이 새로운 분야를 깊이 있게 경험할 수 있도록 돕는다.

시는 청년층의 진로 불안과 취업 경쟁 심화 속에서 다양한 경험 기회를 확대하고자 2016년부터 이 사업을 이어오고 있다. 특히 지역 청년정책 중에서도 참여 만족도가 비교적 높은 프로그램으로 꼽힌다. 올해 개설되는 과정은 공연∙문화예술 분야와 실습형 콘텐츠 과정에 초점이 맞춰졌다.

주요 학과로는 △나도 뮤지컬배우다 △나도 연극배우다 △나도 싱어송라이터다 등 공연 분야와 사진∙영상 콘텐츠 제작 과정인 △사진으로 놀아볼과 △이야기를 영상으로 남겨볼과 등이다. 이와 함께 실크스크린 인쇄를 배우는 실크와 스크린과, 파종부터 판매까지 농업 전 과정을 체험하는 열무농학과 열심히 농사짓자, 향 시제품 제작 과정인 향기 콘텐츠 기획할과 등 총 8개 학과가 마련된다.

교육은 7월부터 학과별로 주 1회씩 총 8차례에 걸쳐 진행한다. 참가비는 5만원이지만, 교육 과정을 수료하면 전액 환급받을 수 있다. 일각에선 이런 단기 체험형 프로그램이 실제 취·창업으로 이어지는 성과를 얼마나 낼 수 있느냐는 지적도 나온다.

이에 대구시는 진로 탐색 기회 제공과 지역 내 청년 커뮤니티 형성 자체에도 정책적 의미가 크다는 입장이다. 박윤희 시 청년여성교육국장은 “청년들이 다양한 경험 속에서 자신의 가능성과 적성을 발견할 수 있는 기회가 되길 기대한다”고 말했다.

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