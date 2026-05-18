“속도·혁신·소통으로 대전환”… 문성요 새만금개발청장 취임

“속도·혁신·소통을 핵심 가치로 새만금의 대전환을 이끌겠습니다.”

문성요 제8대 새만금개발청장은 18일 열린 취임식에서 “대한민국의 미래 성장 축을 새롭게 세우는 새만금 사업에 함께하게 된 것을 큰 영광으로 생각한다. 막중한 책임감과 사명감을 느낀다”며 이같이 밝혔다.

문 신임 청장은 취임사를 통해 “새만금이 단순한 지역 개발 사업을 넘어 국가균형발전과 미래산업 전략의 핵심 거점으로 전환점을 맞고 있다”고 강조했다.

문성요 신임 새만금개발청장이 18일 열린 취임식에서 각오와 의지를 밝고 있다. 새만금개발청 제공

그는 “에너지 대전환(GX)과 인공지능(AI) 대전환(AX)이라는 글로벌 산업 흐름, 지방 주도 성장이라는 국가 정책 기조가 맞물리며 새만금이 새로운 기회를 얻고 있다”며 “이 기회를 실질적 성과와 결실로 연결해야 한다”고 밝혔다.

이를 위해 속도감 있는 사업 추진과 혁신 기반 구축, 소통 중심 행정을 핵심 방향으로 제시하며 “가장 앞에서 뛸 것”이라고 말했다.

문 청장은 “국민이 체감할 수 있는 변화를 만들어야 한다”며 새만금 기본계획(MP)을 조속히 재수립하고, 용지 매립과 기반 시설 조성, 기업 지원 사업 등을 속도감 있게 추진하겠다고 밝혔다.

또 “AI·로봇·수소 등 미래산업 분야에서 국제 경쟁력을 확보하려면 새만금을 기업들이 자유롭게 도전하고 실험할 수 있는 공간으로 만들어야 한다”며 메가 특구 지정과 RE100 산업단지 조성 추진 의지도 드러냈다.

새만금을 탄소중립 산업과 미래 첨단산업이 결합된 혁신 거점으로 만들어 기업과 청년이 찾아오는 공간으로 조성할 것이라는 점도 강조했다.

문성요 신임 새만금개발청장이 18일 열린 취임식에서 취임사를 하고 있다. 새만금개발청 제공

문 청장은 행정 과정에서의 소통과 협력도 핵심 과제로 제시했다.

그는 “기본계획 재수립과 주요 사업 추진 과정에서 국민과 기업인, 전문가 의견을 적극 수렴하고 현장에서 답을 찾겠다”며 “새만금·전북 대혁신 태스크포스(TF), 현대차 투자지원 TF 등 관계 부처와 긴밀히 협력하고 전북도와 군산·김제·부안 등 인근 지자체와도 적극 소통할 것”이라고 말했다.

직원들을 향해서는 “직원 한 사람 한 사람의 전문성과 열정이 새만금개발청 경쟁력”이라며 “특별한 헌신에는 확실한 보상을 하고, 조직과 직원이 함께 성장할 수 있도록 세심히 살필 계획”이라고 밝혔다.

문 청장은 제주대학교사범대학부설고와 고려대학교 영어영문학과를 졸업했으며, 국토교통부 건설경제과장과 세종시 건설도시국장, 행정중심복합도시건설청 차장, 국토교통부 국토도시실장·기획조정실장 등을 역임했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지