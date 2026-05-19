유한건강생활, ‘헨키브’ 면역 활성 연구 결과 국제 학술지 게재

'Journal of Medicinal Food'에 게재된 헨키브 연구 결과 요약(사진 제공: 유한건강생활)

유한건강생활이 세포치료제 전문기업 이뮤니스바이오, 분당차병원과 공동으로 진행한 연구를 통해 녹용효소분해추출물 ‘YC-1101(헨키브)’의 면역 활성 관련 결과를 확인하고, 해당 내용을 국제 학술지 Journal of Medicinal Food에 게재했다고 밝혔다.

이번 연구는 NK세포(자연살해세포)의 활성 메커니즘과 관련한 헨키브의 기능을 분석하는 데 초점을 맞췄다. 연구진에 따르면 헨키브는 NK세포 내 미토콘드리아 기능 유지에 관여하며, 세포 활성 환경 조성에 영향을 보인 것으로 보고됐다.

또한 암세포 반응 과정에 관여하는 활성 수용체인 ‘NKG2D’와 ‘NKp44’ 발현 증가가 확인됐으며, 인터페론 감마(IFN-γ), 종양괴사인자(TNF-α) 등 면역 반응 관련 인자의 분비 변화도 관찰됐다.

동물 모델을 활용한 추가 연구에서는 면역관문억제제(anti-PD-1, anti-CTLA-4)와 함께 적용했을 때 종양 성장 억제 경향이 확인됐으며, 일부 개체에서는 종양 변화 사례도 관찰됐다고 회사 측은 설명했다.

유한건강생활 관계자는 “이번 연구를 통해 헨키브의 기능성 소재 연구 기반을 넓히고, 면역 관련 연구 개발을 지속 확대해 나갈 계획”이라고 전했다.

박현제 유한건강생활 연구소장은 “이번 학술지 게재는 헨키브 관련 연구 결과를 국제적으로 공유했다는 점에서 의미가 있다”며 “앞으로도 과학적 검증을 기반으로 기능성 소재 연구를 이어갈 예정”이라고 말했다.

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