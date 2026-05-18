BBQ 윤홍근 회장, ‘대한민국 중견기업CEO대상’ 수상

제너시스BBQ 그룹 윤홍근 회장이 가맹점주 상생 기반의 프랜차이즈 경영과 ‘K-치킨’ 세계화 성과를 인정받아 한국경영학회가 선정한 ‘대한민국 중견기업CEO대상’을 받았다.

제너시스BBQ 그룹 윤홍근 회장이 가맹점주 상생 기반의 프랜차이즈 경영과 ‘K-치킨’ 세계화 성과를 인정받아 한국경영학회가 선정한 ‘대한민국 중견기업CEO대상’을 받았다. BBQ 제공

제너시스BBQ 그룹은 윤 회장이 지난 15일 서울 대한상공회의소 국제회의장에서 열린 ‘2026 한국경영학회 춘계학술대회’에서 ‘경영학자 선정 대한민국 중견기업CEO대상’을 수상했다고 18일 밝혔다.

‘대한민국 중견기업CEO대상’은 국가 경제의 중추적 역할을 담당하는 중견기업을 성공적으로 이끌며 창업부터 중견기업 성장 단계까지 모범적인 성장 모델을 보여준 경영자에게 주는 상이다.

선정위원회는 도덕적 기업가 정신과 경영 철학, 산업 경쟁력, 사업 확장 성과, 투명경영, 사회적 책임 이행 등을 종합 평가해 수상자를 선정한다.

윤 회장은 1995년 창립 이후 상생 기반 프랜차이즈 모델 구축과 글로벌 시장 개척, 사회적 책임 경영 등을 통해 한국 외식 프랜차이즈 산업의 성장 방향을 제시해 온 공로를 인정받았다.

BBQ는 ‘가맹점이 살아야 본사가 산다’는 경영 철학을 바탕으로 패밀리와의 상생 구조를 구축해 왔다.

운영위원회와 동행위원회를 통해 브랜드 정책과 마케팅, 신메뉴, 주요 현안을 패밀리와 함께 논의하는 체계를 마련하며 상생을 선언이 아닌 운영 원칙으로 제도화해 왔다.

윤 회장은 경기도 이천에 있는 프랜차이즈 교육시설 ‘치킨대학’을 중심으로 조리·위생·서비스·매장 운영 전반을 표준화한 교육 체계를 구축하며 프랜차이즈 경쟁력의 기준을 높였다는 평가를 받았다.

치킨대학은 패밀리 교육을 넘어 소비자 체험과 청소년 직업체험, 외국인 대상 ‘K-치킨’ 홍보까지 연계되는 BBQ의 핵심 브랜드 플랫폼으로 자리 잡았다.

글로벌 사업 성과도 주요 공적으로 꼽혔다. 전 세계 57개국에 진출하며 한국 치킨 프랜차이즈의 글로벌 산업화 가능성을 보여주고 있는 BBQ는 현지 파트너 육성, 교육 시스템 정착, 운영 표준화 등으로 한국형 프랜차이즈 모델을 세계 시장에서 재현 가능한 산업 모델로 고도화했다.

윤 회장은 “상생과 혁신을 바탕으로 ‘K-푸드’의 글로벌 경쟁력을 높이고 지속가능한 프랜차이즈 산업 생태계 조성에 기여하겠다”고 말했다.

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