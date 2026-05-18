한혜진, “20대였다면 김재욱과 사귀었다” '깜짝' 발언

모델 겸 방송인 한혜진이 배우 김재욱과의 관계에 대해 솔직한 생각을 털어놨다.

지난 17일 방송된 예능 프로그램 ‘미운 우리 새끼’에서는 한혜진과 송해나가 등장했다. 이날 두 사람은 함께 이야기를 나누었다.

지난 17일 방송된 예능 프로그램 ‘미운 우리 새끼’에 등장한 한혜진. SBS Entertainment

한혜진은 김재욱을 언급하기도 했다. 그는 “재욱이는 아주 여렸을 때부터 일을 같이 했는데 동갑 남자 모델이 그 친구가 유일했다”고 말했다.

송해나는 “만약 지금이라도 김재욱이 사귀자고 하면 사귈 거지 않나”고 짓궂게 묻기도 했다. 한혜진은 “지금?”이라고 놀란 반으오가 함께 잠시 고민하는 모습을 보인 뒤 김재욱이 충분히 매력적인 사람이라는 점은 인정하면서도, 지금 시점에서는 연인으로 발전할 가능성은 없다고 선을 그었다.

그는 “재욱이는 너무 매력적인 친구다”며 “만약 20대 때 사귀자고 했으면 사귀었을 거다”고 말하면서, “우리는 아마 서로가 이상형이 아닐 것”이라고 설명했다.

이어 “아주 어렸을 때부터 볼 꼴 못 볼 꼴 다 봤는데”라고 말하면서 오랜 시간 서로를 지켜봐 온 만큼 이제는 연인보다는 편한 관계에 가깝다고 설명했다.

대화는 자연스럽게 데프콘 이야기로 이어졌다. 한혜진은 송해나에게 “데브콘 오빠랑 너는 언제 사귈 거냐”고 데프콘과의 관계를 되물으며 장난스럽게 대화 주제를 바꿨다.

이에 송해나는 “아니다”고 관계를 부인하면서 방송에서는 데프콘이 자신을 잘 챙겨주는 모습으로 보이지만 실제로는 특별한 관계가 아니라고 강조했다. 그는 “데프콘 오빠랑 밖에서 회식을 한 적도 없다”고 밝히며 선을 그었다.

한혜진은 10년 전 방송을 통해 데프콘을 만난 경험을 떠올리며, 겉모습과 달리 매우 다정하고 세심한 성격이라고 칭찬했다. 송해나 역시 데프콘에게 이른바 ‘츤데레’ 같은 매력이 있다고 이야기했지만, 한혜진은 “츤데레 아니다”며 오히려 숨김없이 따뜻한 스타일이라고 거듭 강조했다.

이후 송해나가 “나한테까지는 그렇게 안 다정했는데, 언니한테 다정했나 보다”고 반응하면서, 데프콘이 키 큰 여성을 좋아한다고 말하며 다시 분위기를 몰아갔다. 한혜진은 “너도 키크잖아”라며 유쾌한 반응을 보여 웃음을 자아냈다.

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