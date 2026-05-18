HUG, 신임 상근감사위원에 이명원 전 해운대구의원 선임

주택도시보증공사(HUG)가 18일 신임 상근감사위원에 이명원 전 해운대구의회 의원이 취임했다고 밝혔다.

이명원 상근감사위원은 부산대 회계학과를 졸업하고, 영산대 겸임교수, 해운대구의회 의장과 부산 시구 군의회 의장협의회장을 역임했다. 특히 지방의회 재임 동안 예산과 결산, 행정사무 감사와 정책 검증 등 다양한 의정활동을 수행하며 공공정책 전반에서 전문성을 쌓아왔다.

18일 HUG 신임 상근감사위원에 이명원 전 해운대구의원이 선임됐다. HUG 제공

HUG 관계자는 “이명원 상근감사 위원이 지방의회와 학계에서 축적한 경험과 공공정책에 대한 높은 이해를 바탕으로 기관의 투명성을 높이고 내부 통제 기능을 강화하는 데 기여할 것으로 기대한다”고 말했다.

이 상근감사위원은 취임사에서 “예방과 개선 중심의 감사, 적극행정을 지원하는 감사로 HUG가 국민에게 더욱 신뢰받는 기관이 될 수 있게 맡은 역할에 최선을 다하겠다”며 “현장 중심의 감사활동과 예방 중심의내부 통제를 통해 투명하고 책임있는 조직문화를 만드는 데 힘쓰겠다”고 말했다.

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