‘동구, 이렇게 즐겨봤어?’…대구 동구, 유튜브 영상 공모전 연다

대구 동구가 주민의 시선으로 바라본 지역의 다채로운 매력을 발굴하기 위해 ‘제4회 대구 동구 유튜브 영상 공모전’을 개최한다고 18일 밝혔다.

이번 공모전은 ‘동구, 이렇게 즐겨봤어?’를 주제로 진행한다. 참가자들은 대구 동구에서 경험한 명소나 일상 속 특별한 순간을 자신만의 독창적인 방식으로 영상에 담아 제출하면 된다. 지역이나 연령 제한 없이 누구나 참여할 수 있으며, 개인 또는 최대 4인 구성의 팀 단위 응모도 가능하다.

‘제4회 대구 동구 유튜브 영상 공모전’ 홍보 포스터. 대구 동구 제공

출품작은 1분 이상 3분 이하 분량의 영상이어야 하며, 1인(팀)당 1개 작품만 제출할 수 있다. 접수 기간은 9월14∼30일이다. 참여를 희망하는 주민은 구청 홈페이지에서 참가신청서, 개인정보 수집∙이용 동의서, 서약서를 내려받아 작성한 뒤, 영상 파일과 함께 담당자 이메일로 접수하면 된다.

동구는 심사를 거쳐 대상 1편, 최우수상 1편, 우수상 2편, 입선 5편 등 총 9편의 수상작을 선정할 계획이다. 수상자에게는 구청장상과 함께 총 500만원의 상금을 수여한다. 최종 결과는 10월 중 발표한다. 선정된 작품은 향후 동구 공식 유튜브 채널과 각종 행사 등에서 지역 홍보 콘텐츠로 활용될 예정이다.

김태운 동구청장 권한대행은 “동구에는 주민들이 일상 속에서 즐길 수 있는 매력적인 장소와 이야기가 많다”며 “이번 공모전을 통해 동구의 다양한 모습이 생생한 영상 콘텐츠로 담기길 기대한다”고 말했다.

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